W nowym serialu od Netfliksa młodzież będzie polować na duchy

Jonathan Stroud to brytyjski pisarz kojarzony między innymi z Lockwood & Co. – serii powieści o młodych pogromcach duchów. Już niebawem na Netfliksa trafi adaptacja tego cyklu. Polska nazwa serialu to Lockwood i spółka. Teraz Netflix opublikował oficjalny trailer z produkcji. Załączamy go na dole tej wiadomości.