W No Man’s Sky możecie się szybko wzbogacić dzięki gotowaniu. Jeden z graczy znalazł świetny sposób na łatwą fortunę

W ogromnym uniwersum No Man’s Sky istnieje mnóstwo sposobów na zdobycie fortuny, ale jeden z fanów gry udowodnił ostatnio, że gotowanie może być wyjątkowo skutecznym źródłem dochodu, zwłaszcza jeśli chodzi o zwiększenie zysków z używania skanera w multi-narzędziu.

Gotowanie to skuteczny sposób na bogactwo w No Man’s Sky

Choć nie ma jednej, idealnej metody na szybkie zarabianie w grze, a długoterminowe inwestycje takie jak choćby budowanie kopalnianych baz, potrafią przynieść imponujące zyski, to niemal każdy styl rozgrywki może być opłacalny o ile gracz wie, co robi. Galaktyczna waluta Unitary służy do zakupu niemal wszystkiego, począwszy od prostych surowców po całe statki kosmiczne, więc nie da się ukryć, że jej zarabianie jest niezwykle istotne. Wśród najskuteczniejszych metod szybkiego zarabiania w No Man’s Sky wymienia się handel i sprzedaż towarów w rozwiniętych gospodarkach, sprzedaż rzadkich znalezisk, wykonywanie misji i kontraktów albo po prostu skanowanie nieodkrytych roślin, zwierząt i minerałów.