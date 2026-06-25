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W niewielu krajach GTA 6 kosztuje więcej. Polska w ścisłej czołówce drożyzny

Maciej Petryszyn
2026/06/25 10:40
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Przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 ruszyła już niemal na całym świecie. Niemal, bo, co może zaskakiwać, nadal są miejsca, w których nie wybił jeszcze 25 czerwca.

Ale to pojedyncze, pomniejsze przypadki. Fakty są takie, że na najważniejszych rynkach możliwość zakupu własnego egzemplarza już się pojawiła.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Drogo jak w Polsce

Niemniej nie wszędzie Grand Theft Auto 6 kosztuje tyle samo. Wpływ mają regionalizacja cen, podatki, kursy walut, polityka Sony i Microsoftu oraz ogólna specyfika danych rynków. Prowadzi to więc do rozbieżności – nierzadko bardzo dużych. Dość powiedzieć, że np. gracze w Izraelu zapłacą zarówno za edycję podstawową, jak i edycję Ultimate niemal dwa razy więcej niż Korea Południowa. Generalnie zresztą to Izrael w przeliczeniu na dolary musi liczyć się z koniecznością wyłożenia największej sumy, podczas gdy Koreańczycy z południa znajdują się na drugim końcu cenowego spektrum. Gdzie w tym wszystkim Polska?

GramTV przedstawia:

W kwestii standardowego wydania GTA 6 w naszym kraju zapłacimy piątą najwyższą kwotę – drożej jest tylko w Czechach, Szwajcarii, na Węgrzech i oczywiście w Izraelu. Jeżeli zaś chodzi o Edycję Ultimate, która dokłada do gry sporo nowej zawartości, nasza cena jest 9. na świecie. W tej kwestii gorzej jest w czterech wspomnianych wcześniej krajach, a także w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Południowej Afryce i Danii. Co zaś się tyczy całej Europy, to tutaj najtaniej za szóste Grand Theft Auto zapłacą Ukraińcy. Nasi wschodni sąsiedzi dostali wycenę niższą nawet niż w przypadku niektórych państw azjatyckich, jak Malezja czy Singapur.

Ceny GTA 6 w poszczególnych krajach
Ceny GTA 6 w poszczególnych krajach
Foto: benjaneson / Reddit

Premiera Grand Theft Auto 6 nastąpi 19 listopada 2026 roku – wtedy swoje wersje otrzymają posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Wszystkie informacje w kwestii cen, poszczególnych edycji i ich zawartości znajdziecie pod tym adresem.

Źródło:https://www.reddit.com/r/gaming/comments/1uf2lno/gta_vi_prices_and_usd_equivalent_by_country/

Tagi:

News
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Rockstar Games
cena
GTA
Grand Theft Auto
ceny
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:14
wolff01 napisał:

Biednemu wiatr w oczy... btw nie mógł by nasz rząd jakoś tu podziałać? Tak wiem, naiwnosć ale chyba już udowodniliśmy że jesteśmy dużym rynkiem...

Była już akcja ze Steamem, która (chyba?) zakończyła się sukcesem. Tu też by się przydało.Swoja drogą, gdzie zapowiadany nowy trailer? 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:01

Biednemu wiatr w oczy... btw nie mógł by nasz rząd jakoś tu podziałać? Tak wiem, naiwnosć ale chyba już udowodniliśmy że jesteśmy dużym rynkiem...




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112