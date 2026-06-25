W niewielu krajach GTA 6 kosztuje więcej. Polska w ścisłej czołówce drożyzny

Przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 ruszyła już niemal na całym świecie. Niemal, bo, co może zaskakiwać, nadal są miejsca, w których nie wybił jeszcze 25 czerwca.

Ale to pojedyncze, pomniejsze przypadki. Fakty są takie, że na najważniejszych rynkach możliwość zakupu własnego egzemplarza już się pojawiła.

Drogo jak w Polsce

Niemniej nie wszędzie Grand Theft Auto 6 kosztuje tyle samo. Wpływ mają regionalizacja cen, podatki, kursy walut, polityka Sony i Microsoftu oraz ogólna specyfika danych rynków. Prowadzi to więc do rozbieżności – nierzadko bardzo dużych. Dość powiedzieć, że np. gracze w Izraelu zapłacą zarówno za edycję podstawową, jak i edycję Ultimate niemal dwa razy więcej niż Korea Południowa. Generalnie zresztą to Izrael w przeliczeniu na dolary musi liczyć się z koniecznością wyłożenia największej sumy, podczas gdy Koreańczycy z południa znajdują się na drugim końcu cenowego spektrum. Gdzie w tym wszystkim Polska?