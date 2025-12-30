W Meksyku przejęto kolekcję motocykli MotoGP wartą 40 mln dolarów. Należała do jednego z najbardziej poszukiwanych zbiegów FBI

Motocyklowa kolekcja MotoGP warta 40 mln dolarów przejęta przez meksykańskie służby.

Meksykańskie służby przejęły ogromną kolekcję motocykli wyścigowych, w tym maszyn MotoGP, na których startowali między innymi Valentino Rossi i Jorge Lorenzo. Zbiór wyceniany jest na około 40 milionów dolarów i należał do jednego z dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów przez FBI. Przejęto ogromną kolekcję motocykli MotoGP W poniedziałek wieczorem FBI opublikowało zdjęcia przedstawiające imponującą kolekcję motocykli, która według śledczych jest własnością Ryana Jamesa Weddinga. 44-letni Kanadyjczyk, były olimpijczyk w snowboardzie, znajduje się na liście FBI TOP 10 Most Wanted Fugitives i obecnie ma przebywać na terenie Meksyku. Wedding został oskarżony w 2024 roku o liczne przestępstwa narkotykowe i pozostaje na wolności. Rząd Stanów Zjednoczonych oferuje nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje, które doprowadzą do jego aresztowania.

Kanadyjczyk reprezentował swój kraj podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. W 2009 roku trafił do więzienia po skazaniu za udział w spisku mającym na celu dystrybucję kokainy. Na wolność wyszedł pod koniec 2010 roku. Według amerykańskich służb po opuszczeniu więzienia Wedding miał stworzyć rozległe imperium narkotykowe i jest podejrzewany o organizowanie regularnych transportów setek kilogramów kokainy do Kanady oraz części Stanów Zjednoczonych. Władze uznają go za uzbrojonego i wyjątkowo niebezpiecznego. Późnym poniedziałkowym wieczorem biuro FBI w Los Angeles opublikowało fotografie przejętej kolekcji motocykli. Wśród nich znajduje się wiele wyjątkowych maszyn MotoGP, w tym Ducati z 2018 roku, na którym Jorge Lorenzo odniósł trzy zwycięstwa w wyścigach Grand Prix, a także Ducati Desmosedici z 2019 roku, dosiadane przez Andreę Dovizioso. Częścią zbioru są również dwa motocykle Ducati Valentino Rossiego z jego nieudanego, dwuletniego okresu startów dla tej marki w sezonach 2011-2012, a także motocykl Moto2 Marca Marqueza z lat 2011 i 2012. Kolekcja obejmuje ponadto kilka motocykli Honda 500 cm3 klasy Grand Prix oraz kilka maszyn Kawasaki z serii Superbike.

Na razie nie wiadomo, jaki będzie dalszy los przejętych motocykli. W krótkim komunikacie FBI poinformowało: W tym miesiącu meksykańskie władze przeprowadziły liczne przeszukania i zabezpieczyły dużą liczbę motocykli o szacunkowej wartości około 40 milionów dolarów amerykańskich, które według ustaleń należały do jednego z dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów FBI, Ryana Jamesa Weddinga. To skuteczne przejęcie jest wynikiem współpracy meksykańskich służb z FBI, RCMP oraz policją w Los Angeles.