W końcu coś się ruszyło w sprawie Iron Mana. Grę zobaczymy jeszcze w tym miesiącu?

Trzy lata temu EA Motive ogłosiło, że pracuje nad grą Iron Man, we współpracy z Disney’em. Od tamtego czasu właściwie nie dowiedzieliśmy się niczego nowego, ale wkrótce może się to zmienić.

Jeden z użytkowników poinformował na subreddicie r/GamingLeaksAndRumours, że EA Motive i SEED mają zaprezentować efekty swoich prac nad Dead Space (zestaw tekstur), Iron Man i innych. Prezentacja ma nastąpić podczas Game Developers Conference 2025, które odbędzie się już w dniach 19-21 marca w San Francisco.

Wkrótce zobaczymy nową grę z Iron Manem?

Jest to prawdopodobne, choćby dlatego, że w podobny sposób Skydance New Media zaprezentowało Marvel 1943: Rise of Hydra, tyle że podczas Game Developers Conference 2024. W tamtym czasie od razu pojawiły się w sieci materiały z gry, dając nam pogląd na nową produkcję osadzoną w uniwersum Marvela. Jeśli EA Motive zdecyduje się na ten sam ruch, to z pewnością będzie to jedna z najciekawszych i przede wszystkim długo wyczekiwanych prezentacji na tej konferencji.