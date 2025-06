W Hell Is Us zagramy w 30 fps-ach w 4K tylko z użyciem karty za 9 tysięcy zł

Wczorajsze demo przyciągnęło w jednym momencie 3748 graczy, co można uznać za całkiem solidny wynik jak na tak wczesną wersję. Gracze chwalą atmosferę i projekt świata, a także obiecujący system walki – choć część użytkowników zwraca uwagę na potrzebę jego dopracowania. Pojawiają się również sugestie dotyczące animacji i różnorodności przeciwników.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, demo Hell Is Us zadebiutowało na Steamie i spotkało się z umiarkowanie ciepłym przyjęciem. Produkcja od Rogue Factor wzbudziła jednak spore emocje – nie tylko za sprawą klimatu, ale również zaskakująco wysokich wymagań sprzętowych.

Pod względem technicznym demo Hell Is Us nie obyło się bez problemów. Szczególnie dokuczliwy błąd występuje na kartach z serii GeForce RTX 40 i 50 – gra może się zawiesić podczas uruchamianego na silniku filmiku wprowadzającego. Twórcy zalecają obniżenie ustawień i wyłączenie technologii upscalingu na czas jego trwania, a następnie powrót do pierwotnych opcji.