W Electrician Simulator odpowiemy za źle wykonaną robotę. Dziś premiera

Ostatnio wyszło parę symulatorów. Wczoraj pisaliśmy chociażby o debiucie Construction Simulator, który pozwala na wykonywanie robót budowlanych w niezapomnianych sceneriach inspirowanych krajobrazami USA i Niemiec. Z kolei dziś ma miejsce premiera Electrician Simulator od katowickiego dewelopera Take IT Studio! . Tytuł będzie dostępny na Steamie już za parę chwil, a tymczasem w internecie można obejrzeć premierowy zwiastun . Wideo, na którym widać, czego mniej więcej można spodziewać się po rozgrywce, publikujemy na samym dole.

Przed wyruszeniem do klientów musimy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt, a zadanie trzeba wykonać fachowo – co ciekawe, za odwalenie fuszerki mamy ponieść odpowiedzialność. W opisie gry czytamy, że "z klientami lepiej nie zadzierać", co brzmi dość złowieszczo. Na pewno lepiej nie dowiedzieć się na własnej skórze, co to znaczy.