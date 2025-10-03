W Dragon Ball Daima celowo usunięto nawiązanie do Super Saiyan 4 z serii GT. Producent ujawnił dlaczego

W najnowszym wywiadzie, przetłumaczonym przez użytkownika @Venixys na platformie X, producent Akio Iyoku ujawnił, że twórcy Dragon Ball Daima świadomie zrezygnowali z bezpośredniego odwołania do debiutu Super Saiyan 4 z serii GT. Co więcej, ta decyzja została podjęta na wyraźne życzenie Akiry Toriyamy.

Transformacja Super Saiyan 4 z Dragon Ball GT od lat uchodzi za jedną z najbardziej ikonicznych w całej serii. Choć GT nie należy do oficjalnego kanonu i generalnie nie jest najbardziej lubianą serią, to jednak unikalny design i pierwotna energia tamtejszej przemiany SSJ4 sprawiły, że fani darzą ją wyjątkowym sentymentem. W związku z premierą Dragon Ball Daima wielu widzów spodziewało się hołdu dla tego legendarnego momentu i poniekąd tak się stało, ale nie do końca zgodnie z oczekiwaniami fanów.

Iyoku wyjaśnił, że choć w GT istniała już bardzo charakterystyczna wersja przemiany, Toriyama osobiście opracował nowy design specjalnie na potrzeby Daima. Celem artysty nie było odtworzenie transformacji Super Saiyan 4 z GT, lecz stworzenie formy, która pasowałaby do unikalnej estetyki nowej serii.

W Dragon Ball GT jednym z najbardziej widowiskowych elementów transformacji było rozdzieranie się uniformu Goku podczas przemiany, symbolizujące nieokiełznaną, dziką moc formy. Zespół produkcyjny początkowo rozważał zachowanie tego szczegółu, jednak Toriyama sprzeciwił się pomysłowi. Według twórcy, strój Goku to coś więcej niż tylko ubranie. To kluczowy element jego tożsamości i wartości. Toriyama nie chciał, aby strój bohatera ulegał zniszczeniu w trakcie przemiany. W rezultacie scena w Daima została zaprojektowana tak, by akcentować samą akcję i dynamikę, a nie destrukcję stroju.

Ta decyzja pokazuje, jak subtelne zmiany mogą nadać nowej serii odrębny charakter. Z jednej strony brak nawiązania do Super Saiyan 4 z GT może być dla fanów rozczarowaniem, odebrano im bowiem jeden z najbardziej pamiętnych wizualnych momentów w historii Dragon Balla. Z drugiej jednak świadczy to o tym, że Toriyama wciąż aktywnie kształtował wizję marki, dbając o spójność bohaterów i ich symboliki. Dragon Ball Daima nie jest więc prostym remixem GT czy Super lecz projektem, który tworzy własne zasady i estetykę.

Dla jednych fanów brak bezpośredniego odwołania do Super Saiyan 4 z serii GT było gorzkim zawodem. Dla innych dowodem, że Toriyama stawiał na świeżość i własną wizję artystyczną. Jak wy oceniacie nowy design Goku SSJ4?