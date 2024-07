W Diablo 4 ruszy wkrótce Sezon Piekielnych Hord. Blizzard przedstawia nowości

W Piekielnych Hordach, wyzwaniu dostępnym w Sferze Sezonowej i Wieczności od rangi świata III po ukończeniu serii zadań, czekają na Was fale wrogów do pokonania w pojedynkę lub ze znajomymi. Pomiędzy falami macie do wyboru kuszące Piekielne Oferty – łaski albo przekleństwa modyfikujące dane podejście – którymi możecie zwiększyć siłę przeciwników i ulepszyć nagrody za ukończenie – informuje Blizzard.

W Sferze Sezonowej pojawią się natomiast nowe podziemia o nazwie Piekielne Wyłomy, które dadzą graczom „przedsmak tego, co szykują Piekielne Hordy”. Do udziału we wspomnianych wydarzeniach użytkowników mają natomiast zachęcić cenne nagrody. Po uporaniu się z ostatnią falą przyjdzie bowiem czas na starcie z członkami Upadłej Rady, której pokonanie ma być nagradzane Piekielnymi Łupami zawierającymi „materiały do doskonalenia, złoto oraz przedmioty z pożądanymi potężniejszymi afiksami”.

Blizzard zapowiedział również, że w Sezonie Piekielnych Hord do Diablo 4 wprowadzonych zostanie „ponad 50 nowych potężnych przedmiotów unikatowych i legendarnych”. Wszystkie będzie można zdobyć w całym Sanktuarium, ale „nasycone piekielnymi atrybutami” gracze powinni szukać we wspomnianych wyżej Piekielnych Łupach, które są nagrodą za ukończenie Piekielnych Hord.