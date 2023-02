W Convergence: A League of Legends Story wcielimy się w młodego Ekko

Fani League of Legends mieli swoje małe święto. Riot Forge podczas specjalnej prezentacji zapowiedziało trzy tytuły, których akcja będzie rozgrywać się w słynnym uniwersum. Wcześniej informowaliśmy Was o The Mageseeker: A League of Legends Story i Song of Nunu: A League of Legends Story. Trzecim z zaprezentowanych tytułów jest Convergence: A League of Legends Story.

Convergence: A League of Legends Story powinno zaciekawić fanów dynamicznych platformówek

Convergence: A League of Legends Story to propozycja od studia Double Stallion. Gra będzie przygodówką 2D z modelem rozgrywki stawiającym na mechaniki typowe dla platformówek. W ramach kampanii single-player wcielimy się w postać młodego Ekko, który będzie odkrywał i przemierzał niesamowite miasto Zaun. Na wyróżnienie zasługuje również przepiękna oprawa graficzna.



„Zagraj jako młody Ekko i w pełni wykorzystaj potencjał drzemiący w uwielbianym przez fanów bohaterze League. Odkryj rozmaite scenerie, przemierzając je w stylu parkour. Ulepszaj najróżniejsze umiejętności bojowe i temporalne, aby pokonać całą plejadę wrogów grasujących w Zaun” – czytamy w opisie gry na Steam.



Convergence: A League of Legends powinno ukazać się na rynku latem, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.