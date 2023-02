Song of Nunu: A League of Legends Story – zapowiedź nowej gry single-player

Song of Nunu: A League of Legends Story to propozycja od studia Tequila Works, które możecie kojarzyć za sprawą bardzo ciepło przyjętego RiME. Oczywiście, pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Riot Forge.

Song of Nunu: A League of Legends jest grą single-player

Song of Nunu: A League of Legends Story będzie grą przygodową, która przeniesie nas do słynnego uniwersum. W trakcie przygody wcielimy się w Nunu, młodego chłopca usiłującego odnaleźć utraconą matkę. W trakcie swojej misji nie będziemy osamotnieni, a naszym wiernym towarzyszem jest niezwykle mądry i sympatycznego yeti o imieniu Willump.



„Odkryj pełną emocji opowieść: przeżyj urzekającą historię o nadziei, stracie i przyjaźni zahartowanej bezlitosnym mrozem. Wędruj razem z Nunu i Willumpem, aby poznać najpilniej strzeżone sekrety Freljordu” – czytamy w opisie gry.



Premiery Song of Nunu: A League of Legends Story powinniśmy spodziewać się jesienią 2023 roku, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.