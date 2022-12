W co w 2022 roku grał Phil Spencer? Szef Xboxa podzielił się swoimi statystykami

Phil Spencer to postać, której raczej nie trzeba przedstawiać miłośnikom gier wideo. Szef Xboxa podzielił się swoimi statystykami z nieoficjalnego generatora podsumowań. Jesteście ciekawi, w co grają największe rekiny branży? Wynik może Was zaskoczyć.

Jakie są Wasze wyniki?

Tytułem, przy którym Phil Spencer spędził najwięcej godzin jest Vampire Survivors. Według zaprezentowanych statystyk spędził z grą 233 godziny i ukończył ją w 97%. Muszę przyznać, że sam wciągnąłem się w mobilną odsłonę gry, ale naprawdę daleko mi do takich wyników. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że gra autorstwa studia Poncle może być naprawdę uzależniająca.



Warto zaznaczyć, że czas poświęcony na Vampire Survivors to znaczna część ogółu godzin, które Phil Spencer spędził przy konsoli. Łącznie zagrał na konsoli Microsoftu w 53 gry, przy których spędził 641 godzin. W trakcie zabawy zdobył 480 osiągnięć.



Chętnie posłuchamy o Waszych wynikach. Jeśli chcecie sprawdzić swoje statystyki, możecie to zrobić za pomocą tej strony.