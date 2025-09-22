Zaloguj się lub Zarejestruj

W Activision nic się nie zmarnuje. Znamy plany dotyczące niewydanej zawartości do Call of Duty Black Ops 6

Mikołaj Berlik
2025/09/22 09:30
Black Ops 7 ma otrzymać największe sezony w historii serii – zwłaszcza na start.

Znany informator Call of Duty, TheGhostofHope, ujawnił na platformach społecznościowych, że część zawartości planowanej pierwotnie do Black Ops 6 zostanie przeniesiona do Black Ops 7. Według jego źródeł pierwsze cztery sezony nowej odsłony serii będą przepełnione treścią.

Call of Duty Black Ops 7
Call of Duty Black Ops 7

Call of Duty Black Ops 7 – ogromne aktualizacje w pierwszych sezonach

Leaker poinformował, że Treyarch w tym roku wycofał część zaplanowanych aktualizacji do BO6, aby móc je przerobić i wprowadzić w BO7. „Obecny plan zakłada, że Black Ops 7 będzie mieć BARDZO dużo zawartości w sezonach 1–4, a później tempo spadnie, aby Activision mogło skupić się na marketingu Modern Warfare 4” – napisał TheGhostofHope.

Dzięki temu gracze mają otrzymać jedne z największych aktualizacji sezonowych w historii serii. To też ma być sposób na zapewnienie, że nic nie pozostanie „na stole” przed premierą MW4, które wprowadzi dużą aktualizację silnika.

GramTV przedstawia:

Black Ops 7 zostało zapowiedziane wcześniej w tym roku i spotkało się z mieszanym odbiorem – część graczy cieszy futurystyczny klimat, inni krytykują elementy takie jak boost packi czy aktywne kamuflaże. Twórcy zapowiadają jednak bezprecedensową integrację trybów – od kampanii, przez multiplayer i Zombies, aż po Warzone.

Premiera Black Ops 7 planowana jest na 2026 rok.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-ops-6-cut-content-black-ops-7/

Tagi:

News
PC
Activision
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Call of Duty: Black Ops 7
