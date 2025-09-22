W Activision nic się nie zmarnuje. Znamy plany dotyczące niewydanej zawartości do Call of Duty Black Ops 6

Znany informator Call of Duty, TheGhostofHope, ujawnił na platformach społecznościowych, że część zawartości planowanej pierwotnie do Black Ops 6 zostanie przeniesiona do Black Ops 7. Według jego źródeł pierwsze cztery sezony nowej odsłony serii będą przepełnione treścią.

Call of Duty Black Ops 7 – ogromne aktualizacje w pierwszych sezonach

Leaker poinformował, że Treyarch w tym roku wycofał część zaplanowanych aktualizacji do BO6, aby móc je przerobić i wprowadzić w BO7. „Obecny plan zakłada, że Black Ops 7 będzie mieć BARDZO dużo zawartości w sezonach 1–4, a później tempo spadnie, aby Activision mogło skupić się na marketingu Modern Warfare 4” – napisał TheGhostofHope.