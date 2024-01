Nowa gra Square Enix z premierą w Xbox Game Pass? Mamy odpowiedź Microsoftu

Wczoraj informowaliśmy o kolejnych poszlakach, które sugerowały, że Visions of Mana trafi w dniu premiery do Xbox Game Pass. Wcześniej nadchodząca produkcja Square Enix pojawiła się na pokazie Xbox Developer_Direct, ale w trakcie wydarzenia nie wspomniano, że gra wzbogaci usługę Microsoftu. Informacje pojawiające się na oficjalnych stronach Xbox zapowiadały jednak co innego. Nic więc dziwnego, że amerykańska firma postanowiła wreszcie zabrać głos i wyjaśnić całe zamieszanie.

Visions of Mana nie trafi do Xbox Game Pass. „To był błąd” – wyjaśnia Microsoft

Redakcja Eurogamer otrzymała wiadomość od rzecznika Microsoftu, w której poinformowano, że informacje o dostępności Visions of Mana w Xbox Game Pass były wynikiem „błędu”. Wbrew przypuszczeniom fanów amerykańska firma nie szykowała niespodzianki. Abonenci wspomnianej usługi, którzy są zainteresowani nadchodzącą produkcją Square Enix, będą musieli więc sięgnąć do kieszeni.