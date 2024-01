Nowa gra Square Enix trafi do Xbox Game Pass? Microsoft nieco się pospieszył

Wygląda na to, że abonenci amerykańskiej firmy będą mieli okazję zapoznać się z kolejną premierową produkcją.

Współpraca Microsoftu ze Square Enix zaczyna powoli przynosić pierwsze rezultaty. Jeszcze w tym roku na konsolach Xbox ma zadebiutować Final Fantasy XIV, a według nieoficjalnych informacji japońska firma pracuje nad portem Final Fantasy XVI na Xbox Series X/S. Tymczasem w sieci pojawiły się interesujące doniesienia na temat Visions of Mana, które zostało zaprezentowane na ostatnim Xbox Developer_Direct.

Visions of Mana prawdopodobnie trafi w dniu premiery do Xbox Game Pass. Microsoft zacieśnia współpracę ze Square Enix

W trakcie pokazu potwierdzono, że Visions of Mana zadebiutuje latem 2024 roku m.in. na konsolach Xbox. Wygląda jednak, że Microsoft poszedł o krok dalej. Wiele wskazuje bowiem na to, że nowe jRPG Square Enix trafi w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Amerykańska firma promuje bowiem nadchodzącą odsłonę popularnej serii na swojej stronie z dopiskiem „Play Day One”.