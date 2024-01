Nowa gra Square Enix rzeczywiście zmierza do Xbox Game Pass? Kolejne poszlaki

Wygląda na to, że nadchodząca produkcja japońskiej firmy faktycznie w dniu swojej premiery wzbogaci usługę Microsoftu.

Już kilka dni temu na stronie Xbox pojawiła się informacja, że Visions of Mana zadebiutuje w Xbox Game Pass. Microsoft nie odniósł się jednak do całej sytuacji i wciąż oficjalnie nie potwierdził, że nowa gra Square Enix zasili latem 2024 roku bibliotekę wspomnianej usługi. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne poszlaki, które wskazują, że abonenci amerykańskiej firmy rzeczywiście będą mieli okazję zapoznać się z Visions of Mana w dniu jej premiery.

Visions of Mana z premierą w Xbox Game Pass? Wszystko na to wskazuje

Jak zauważa użytkownik portalu społecznościowego X posługujący się pseudonimem „Idle Sloth”, w miniony weekend po wpisaniu frazy „Visions of Mana Xbox” w Google pierwszymi wynikami były odnośniki do Xbox Store. Oczywiście nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie jeden szczegół. W opisie pojawia się bowiem wzmianka, że wspomniana produkcja zmierza nie tylko na konsole Xbox, ale również do biblioteki Xbox Game Pass.