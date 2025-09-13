Virtual Boy, czyli Nintendo Switch i VR w jednym urządzeniu. Powrót klasyki w nowym wydaniu

Nintendo ogłosiło, że Switch i Switch 2 otrzymają oficjalny dodatek Virtual Boy, który pozwoli zagrać w klasyczne gry 3D sprzed 30 lat. Gadżet trafi na rynek 17 lutego, w cenie 100 dolarów, a dla subskrybentów Nintendo Switch Online + Expansion Pack pierwsze gry pojawią się tego samego dnia. Jest już dostępny w sklepie Nintendo.
Virtual Boy – Nintendo Switch i VR w jednym
Oryginalny Virtual Boy z 1995 roku był pierwszym domowym systemem stereoskopowym 3D, ale szybko okazał się rynkową porażką. Mimo to zyskał status kultowego urządzenia i do dziś jest wspominany jako odważny eksperyment Nintendo.
Nowa wersja akcesorium ma design inspirowany oryginałem, ale tym razem nie zawiera własnych ekranów ani procesora. Zamiast tego to konsola Switch pełni rolę „silnika” – urządzenie mocuje się z przodu zestawu, podobnie jak w dawnych rozwiązaniach Samsung Gear VR czy Google Daydream. Akcesorium dostarcza soczewki i obudowę, dzięki czemu można poczuć namiastkę retro 3D w nowoczesnym wydaniu.
Co ciekawe, dla fanów tańszych opcji Nintendo przygotowało także wersję tekturową za 25 dolarów, przypominającą nieco Nintendo Labo VR. Oba modele nie obsługują jednak Switch Lite. Na start dostępne będą takie gry jak Mario’s Tennis czy Virtual Boy Wario Land, a z czasem w bibliotece pojawi się w sumie 14 tytułów. Dzięki temu posiadacze Switcha zyskają okazję, by doświadczyć unikatowej części historii Nintendo, tym razem w bardziej przystępnym formacie.
