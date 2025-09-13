Virtual Boy, czyli Nintendo Switch i VR w jednym urządzeniu. Powrót klasyki w nowym wydaniu

Nintendo ogłosiło, że Switch i Switch 2 otrzymają oficjalny dodatek Virtual Boy, który pozwoli zagrać w klasyczne gry 3D sprzed 30 lat. Gadżet trafi na rynek 17 lutego, w cenie 100 dolarów, a dla subskrybentów Nintendo Switch Online + Expansion Pack pierwsze gry pojawią się tego samego dnia. Jest już dostępny w sklepie Nintendo.

Virtual Boy – Nintendo Switch i VR w jednym

Oryginalny Virtual Boy z 1995 roku był pierwszym domowym systemem stereoskopowym 3D, ale szybko okazał się rynkową porażką. Mimo to zyskał status kultowego urządzenia i do dziś jest wspominany jako odważny eksperyment Nintendo.