Viralowy cover Bring Me The Horizon na szczycie Billboardu. MAPHRA podbija listy przebojów

Viralowy cover utworu Doomed zespołu Bring Me The Horizon w wykonaniu wokalistki MAPHRA, osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot Hard Rock Songs. Nagranie, które od momentu publikacji pod koniec stycznia zdobyło już ponad 9,5 miliona wyświetleń na YouTube, stało się jednym z największych viralowych hitów ostatnich tygodni w świecie cięższej muzyki.

MAPHRA zdobywa szczyt w zestawieniu Billboard

Interpretacja Doomed pozwoliła wokalistce MAPHRA wyprzedzić uznanych artystów sceny rockowej. Na dalszych miejscach zestawienia znalazły się m.in Motionless In White z utworem Afraid Of The Dark, Bilmuri i A Day To Remember z kolaboracją ALWAYS LET YOU DOWN, Sleep Token z Caramel oraz Bad Omens z Dying To Love. Po sukcesie utworu, MAPHRA podzieliła się osobistym komentarzem, podkreślając, że muzyka stała się dla niej sposobem na wyrażenie siebie: