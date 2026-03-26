Viralowy cover Bring Me The Horizon na szczycie Billboardu. MAPHRA podbija listy przebojów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/26 14:30
Viralowy cover utworu Doomed zespołu Bring Me The Horizon w wykonaniu wokalistki MAPHRA, osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot Hard Rock Songs. Nagranie, które od momentu publikacji pod koniec stycznia zdobyło już ponad 9,5 miliona wyświetleń na YouTube, stało się jednym z największych viralowych hitów ostatnich tygodni w świecie cięższej muzyki.

MAPHRA zdobywa szczyt w zestawieniu Billboard

Interpretacja Doomed pozwoliła wokalistce MAPHRA wyprzedzić uznanych artystów sceny rockowej. Na dalszych miejscach zestawienia znalazły się m.in Motionless In White z utworem Afraid Of The Dark, Bilmuri i A Day To Remember z kolaboracją ALWAYS LET YOU DOWN, Sleep Token z Caramel oraz Bad Omens z Dying To Love. Po sukcesie utworu, MAPHRA podzieliła się osobistym komentarzem, podkreślając, że muzyka stała się dla niej sposobem na wyrażenie siebie:

Zawsze byłam bardzo cichą osobą. Czuję, że w końcu otwieram się na świat i akceptuję siebie, dzieląc się swoim głosem. To nie tylko śpiew, to emocje, które przekazuję w każdym wersie.

Wokalistka ujawniła również, że przez długi czas zmagała się z depresją i poczuciem braku celu, ale obecnie zamierza w pełni poświęcić się karierze muzycznej i tworzeniu autorskiego materiału. Tymczasem Bring Me The Horizon również mają powody do świętowania. Do kin trafił ich koncertowy film L.I.V.E. In Sao Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), który będzie wyświetlany 28 marca dzięki współpracy z Trafalgar Releasing, Sony Music Vision oraz RCA Records. Sukces MAPHRY pokazuje, jak ogromną siłę mają dziś platformy internetowe i że nawet cover może stać się globalnym hitem, jeśli trafi w emocje słuchaczy.

Poniżej możecie posłuchać Doomed w wykonaniu MAPHRY:

Źródło:https://www.kerrang.com/bring-me-the-horizon-doomed-maphra-vocal-cover-billboard-hot-hard-rock-songs-chart-number-one

