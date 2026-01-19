M. Shadows z Avenged Sevenfold: "Teraz zaczniemy widzieć, jak odchodzą kolejne legendy rocka”

Wokalista Avenged Sevenfold zauważa, że wkraczamy w smutny etap, w którym pożegnamy coraz więcej gwiazd muzyki.
W nowym wywiadzie dla Playboy Mexico wokalista Avenged Sevenfold, M. Shadows, odniósł się do niedawnej śmierci Ozzy’ego Osbourne’a i tego, jak wpłynęła ona na jego podejście do życia. Zauważył również, że wielu kultowych rockmanów wkrótce może pożegnać się ze sceną muzyczną.
M. Shadows o poruszył trudny temat śmierci
Muzyk w wywiadzie powiedział:
Każda płyta, którą piszemy, zwłaszcza Life Is But A Dream… z 2023 roku i The Stage z 2016, opiera się na tym, jak szybko mija życie. Wydaje się, jakby to było wczoraj, gdy zaczynałem ten zespół w garażu mojej mamy, a teraz, w mgnieniu oka, wszyscy mamy po czterdzieści lat. To szalone, jak szybko płynie czas. Teraz zaczniemy widzieć, jak kolejne legendy, które wyznaczały nam drogę, będą odchodzić. To część życia i bycia tu i teraz, próby pełnej obecności w tym, co dzieje się wokół nas.
M. Shadows skomentował również niedawne zamknięcie przez MTV ostatnich całodobowych kanałów muzycznych, co jest kolejnym znakiem zmiany trendów na rzecz platform streamingowych:
Nową muzykę poznawało się przez radio i MTV. Internet zmienił wszystko. Stworzył ekscytującą nową erę dla muzyki, ale jednocześnie wprowadził chaos i odebrał wiele rzeczy, które dla ludzi były bardzo nostalgiczne.
Wokalista wspominał czasy, gdy odkrywał zespoły metalowe dzięki Beavis And Butt-head, a popkulturę śledził poprzez TRL:
Dla nas “Bat Country” było ogromnym teledyskiem. MTV często go emitowało i to bardzo pomogło w starcie City Of Evil. Klipy były dla nas ogromnie ważne, zarówno kiedy dorastaliśmy, jak i później. Dla mnie MTV miało ogromne znaczenie.
Muzyk opowiedział także o nowym utworze Avenged Sevenfold, zatytułowanym Magic, który znalazł się w największej w historii sezonowej aktualizacji do Call Of Duty: Black Ops 7:
“Magic” powstawało z myślą o nowym Call Of Duty. Jest trochę bardziej dysonansowe i abstrakcyjne niż większość naszych utworów. Ostatecznie jednak ma wywoływać emocje, niezależnie od tego, czy ktoś je rozumie, czy nie. To kawałek, który napisaliśmy razem i uznaliśmy, że jest intrygujący.
We wrześniu ubiegłego roku Avenged Sevenfold przełożyli zaplanowaną na jesień 2025 trasę po Ameryce Łacińskiej z powodu kontuzji wokalnej M. Shadowsa. Zespół miał rozpocząć tournee 25 września w Buenos Aires, jednak zostało ono odwołane po zdiagnozowaniu u wokalisty krwiaka fałdu głosowego, urazu polegającego na pęknięciu naczynia krwionośnego w strunie głosowej. Avenged Sevenfold zagrało swój pierwszy koncert w 2026 roku 14 stycznia w Coliseo Jose Miguel Agrelot w San Juan w Portoryko.
