M. Shadows z Avenged Sevenfold: "Teraz zaczniemy widzieć, jak odchodzą kolejne legendy rocka”

Wokalista Avenged Sevenfold zauważa, że wkraczamy w smutny etap, w którym pożegnamy coraz więcej gwiazd muzyki.

W nowym wywiadzie dla Playboy Mexico wokalista Avenged Sevenfold, M. Shadows, odniósł się do niedawnej śmierci Ozzy’ego Osbourne’a i tego, jak wpłynęła ona na jego podejście do życia. Zauważył również, że wielu kultowych rockmanów wkrótce może pożegnać się ze sceną muzyczną.

Dla nas “Bat Country” było ogromnym teledyskiem. MTV często go emitowało i to bardzo pomogło w starcie City Of Evil. Klipy były dla nas ogromnie ważne, zarówno kiedy dorastaliśmy, jak i później. Dla mnie MTV miało ogromne znaczenie.

Nową muzykę poznawało się przez radio i MTV. Internet zmienił wszystko. Stworzył ekscytującą nową erę dla muzyki, ale jednocześnie wprowadził chaos i odebrał wiele rzeczy, które dla ludzi były bardzo nostalgiczne.

M. Shadows skomentował również niedawne zamknięcie przez MTV ostatnich całodobowych kanałów muzycznych, co jest kolejnym znakiem zmiany trendów na rzecz platform streamingowych:

Każda płyta, którą piszemy, zwłaszcza Life Is But A Dream… z 2023 roku i The Stage z 2016, opiera się na tym, jak szybko mija życie. Wydaje się, jakby to było wczoraj, gdy zaczynałem ten zespół w garażu mojej mamy, a teraz, w mgnieniu oka, wszyscy mamy po czterdzieści lat. To szalone, jak szybko płynie czas. Teraz zaczniemy widzieć, jak kolejne legendy, które wyznaczały nam drogę, będą odchodzić. To część życia i bycia tu i teraz, próby pełnej obecności w tym, co dzieje się wokół nas.

Muzyk opowiedział także o nowym utworze Avenged Sevenfold, zatytułowanym Magic, który znalazł się w największej w historii sezonowej aktualizacji do Call Of Duty: Black Ops 7:

“Magic” powstawało z myślą o nowym Call Of Duty. Jest trochę bardziej dysonansowe i abstrakcyjne niż większość naszych utworów. Ostatecznie jednak ma wywoływać emocje, niezależnie od tego, czy ktoś je rozumie, czy nie. To kawałek, który napisaliśmy razem i uznaliśmy, że jest intrygujący.

We wrześniu ubiegłego roku Avenged Sevenfold przełożyli zaplanowaną na jesień 2025 trasę po Ameryce Łacińskiej z powodu kontuzji wokalnej M. Shadowsa. Zespół miał rozpocząć tournee 25 września w Buenos Aires, jednak zostało ono odwołane po zdiagnozowaniu u wokalisty krwiaka fałdu głosowego, urazu polegającego na pęknięciu naczynia krwionośnego w strunie głosowej. Avenged Sevenfold zagrało swój pierwszy koncert w 2026 roku 14 stycznia w Coliseo Jose Miguel Agrelot w San Juan w Portoryko.