Vin Diesel znowu stał się pośmiewiskiem. „Hey, Dwayne” hitem w sieci

W nocy odbyła się 82. gala rozdania Złotych Globów, na której wielkim triumfatorem okazała się Emilia Perez, zdobywając aż cztery statuetki. Najnowszą kategorią, którą wprowadzono od tegorocznej edycji, jest wybranie filmu za Najlepsze osiągnięcie kasowe. O statuetkę rywalizowało wiele popularnych filmów, ale kompletnie nikt nie mówi o zwycięzcy, ale o występie osoby, która ogłosiła wygranego. To właśnie Vin Diesel pojawił się na scenie, aby ogłosić, kto wygrał, ale zanim to zrobił, jego pierwszymi słowami były „Hey, Dwayne”, skierowane w stronę The Rocka. Ten niezręczny, ale i zabawny moment został szeroko skomentowany w mediach społecznościowych.

Warto przypomnieć, że Vin Diesel i Dwayne Johnson byli przez kilka lat skłóceni po produkcji ósmej części Szybkich i wściekłych. Wydawało się wtedy, że konflikt nie zostanie zażegnany i aktorzy nie dojdą do porozumienia. Ostatecznie to Diesel jako pierwszy wyciągnął rękę do The Rocka, zapraszając go z powrotem do udziału w serii. Johnson ostatecznie zgodził się ponownie wystąpić w serii i oprócz własnego spin-offu, nie zabraknie go również w Szybkich i wściekłych 11. Niestety premiera filmu została opóźniona i produkcja trafi do kin dopiero w 2026 lub nawet w 2027 roku.

Zabawny moment z gali Złotych Globów sprawił, że Vin Diesel stał się pośmiewiskiem internetu. Media społecznościowe zostały zalane złośliwymi komentarzami dotyczącymi całej sytuacji. Niektórzy wprost wskazują, że Dwayne Johnson poczuł się niezręcznie i nie był zadowolony z całej sytuacji. Wybrane komentarze zobaczycie poniżej.

Vin Diesel mówi „Hej Dwayne” do The Rocka

To „Hey Dwayne” Vina Deisela było dziwne.

„Cześć, Dwayne” Vina Diesela to poziom drobiazgowości, do którego dążę w roku 2025.

