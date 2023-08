Jak Vin Diesel i Dwayne Johnson się pogodzili? Reżyser Szybkich i wściekłych 10 wyjaśnia

Leterrier powiedział, że podobała mu się idea, aby aktorzy znów pojawili się razem na ekranie, więc postanowił ich ze sobą skonfrontować. Przekonał ich do rozmowy, która poskutkowała zakopaniem topora wojennego.

Po prostu podoba mi się idea ich powrotu. Zdałem sobie sprawę, że cały czas rozmawiali. Byli jak kumple z SMS-ami, życząc sobie nawzajem „Wszystkiego najlepszego”, „Wesołych Świąt”. […] Wspólnie spojrzeliśmy na siebie i powiedziałem: „Szczerze mówiąc, czy nie byłoby wspaniale? Nie tylko dla franczyzy, ale także dla fanów i dla was, abyśmy po prostu wrócili na ten sam wózek?” I to była rozmowa, którą odbyliśmy. Miałem szczęście, że pewnego dnia mogłem pracować z Dwayne'em i prawdopodobnie wrócimy do współpracy.