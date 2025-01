Hollywood żegna Davida Lyncha. Reżyserzy i aktorzy wspominają pracę z twórcą Twin Peaks

A tak brzmi pełna treść słów aktora Kyle’a MacLachlana, wypowiedzianych za pośrednictwem platformy X:

Czterdzieści dwa lata temu, z przyczyn wykraczających poza moje zrozumienie, David Lynch wyciągnął mnie z niebytu, abym zagrał w jego pierwszym i ostatnim filmie wysokobudżetowym. Wyraźnie dostrzegł we mnie coś, czego nawet ja nie rozpoznałem. Całą swoją karierę, a właściwie życie, zawdzięczam jego wizji. To, co w nim widziałem, to był zagadkowy i intuicyjny mężczyzna, w którego wnętrzu buchał ocean kreatywności. Był w kontakcie z czymś, do czego reszta z nas chciałaby dotrzeć. Nasza przyjaźń rozkwitła na Blue Velvet, a potem na Twin Peaks i zawsze uważałem go za najbardziej autentycznie żywą osobę, jaką kiedykolwiek spotkałem. David był w zgodzie ze wszechświatem i własną wyobraźnią na poziomie, który wydawał się być najlepszą wersją człowieka. Nie interesowały go odpowiedzi, ponieważ rozumiał, że pytania są siłą napędową, która czyni nas tym, kim jesteśmy. Są naszym oddechem. Podczas gdy świat stracił niezwykłego artystę, ja straciłem drogiego przyjaciela, który wyobraził sobie dla mnie przyszłość i pozwolił mi podróżować do światów, których nigdy nie mógłbym sobie wyobrazić na moim własny. Widzę go teraz, jak wstaje, by mnie powitać na swoim podwórku, z ciepłym uśmiechem i dużym.