Ridley Scott miał nakręcić film science fiction z Paulem Mescalem. Aktor wolał zagrać Beatles'a

Ridley Scott najwyraźniej wprowadza zmiany w obsadzie swojego nowego filmu The Dog Stars, adaptacji postapokaliptycznej powieści Petera Hellera. Paul Mescal, który miał wcielić się w główną rolę, zrezygnował z projektu z powodu zaangażowania w film Beatles Sama Mendesa. Reżyser i aktor współpracowali ostatnio przy Gladiatorze 2. Na jego miejsce zatrudniono Jacoba Elordiego, znanego z Euforii i filmu Saltburn.

Jacob Elordi zastąpi Paula Mescala w filmie science fiction

Jako że jest adaptacja powieści, znane są już szczegóły fabuły filmu. Elordi wcieli się w Higa, owdowiałego pilota, który stara się przetrwać w świecie zdziesiątkowanym przez globalną pandemię. W towarzystwie jedynie psa i strzelca, Hig wiedzie samotne życie w hangarze lotniczym, aż tajemnicza transmisja radiowa zmusza go do wyruszenia w niebezpieczną podróż. Scenariusz do projekty reżyserowanego przez Ridleya Scotta napisał Mark L. Smith, znany ze Zjawy. Produkcja ma rozpocząć się wiosną, choć nie wiadomo, czy napięty harmonogram Elordiego nie spowoduje przesunięć – aktor, prócz powrotu do Euforii, ma też w planach występ w nowych Wichrowych Wzgórzach. Nie wykluczone, że to projekty Elordiego staną się “ofiarami” filmu Scotta.