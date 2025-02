Francuscy aktorzy głosowi Apex Legends przeciw AI. „Prosi się nas o zgodę na coś, przeciw czemu walczymy”

Chemin wyjaśniła, że obsada otrzymała aneks do umowy bezpośrednio od wydawcy, który wymagał akceptacji przed kontynuowaniem pracy. Aneks dotyczył trenowania generatywnej AI. Jak napisała Chemin, warunki te były nie do przyjęcia.

Zanim zostałam zaproszona na sesję nagraniową do gry wideo, studio wysłało mi (oraz 31 innym aktorom głosowym biorącym udział w castingu) maila z załącznikiem dotyczącym poufności i przekazania praw, bezpośrednio od wydawcy. Musiałam zaakceptować te warunki, zanim mogłam podjąć pracę. Kiedy je przeczytałam, pomyślałam, że coś jest nie tak, a ekspert prawny specjalizujący się w audiowizualnych kwestiach to potwierdził: te warunki były nie do przyjęcia. Byłam teraz zmuszona zrezygnować z roli, nad którą pracowałam prawie 6 lat.

Nie mogłam w żaden sposób zmusić reszty obsady do zrobienia tego samego, ale jedno było pewne: jeśli wszyscy odmówilibyśmy, mogłoby to wywrzeć jakiś wpływ. W przeciwnym razie wszystko poszłoby na marne.

Bez wahania pozostałych 31 aktorów głosowych odmówiło podpisania tego załącznika. Napisaliśmy wspólnie list odmowny, który wysłaliśmy do wydawcy, i czekamy na odpowiedź. Jeśli nie zjednoczymy się teraz, aby klauzula chroniąca nasze głosy została oficjalnie dodana do naszych umów – i to nie tylko dla nas tutaj, ale dla wszystkich studiów zajmujących się dubbingiem do gier wideo – nigdy jej nie uzyskamy i czeka nas katastrofa.

Oczywiście, odmowa pracy w dzisiejszych czasach jest nierozsądna. Dla niektórych (a nawet wielu) z nas jest mało dostępnych zleceń, jeśli w ogóle jakieś są, i coraz bardziej zmagamy się z problemami finansowymi. Tak, wynagrodzenie byłoby mile widziane. Ale nie chodzi tylko o pracę. Prosi się nas o oddanie naszej wiedzy i umiejętności, by szkolić generatywną sztuczną inteligencję, która zastąpi nas jutro. Prosi się nas o zgodę na coś, przeciw czemu walczymy. Prosi się nas, byśmy sami podcięli sobie skrzydła. Prosi się nas o wsparcie dla SI.