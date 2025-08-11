Zaloguj się lub Zarejestruj

ENDLESS Legend 2 do sprawdzenia za darmo przed premierą. Limitowane demo już dostępne na Steam

Radosław Krajewski
2025/08/11 16:00
Demonstracyjna wersja gry dostępna będzie tylko przez kilka najbliższych dni.

Hooded Horse i Amplitude Studios poinformowały, że nadchodząca turowa strategia ENDLESS Legend 2 przekroczyła już 250 tysięcy zapisów na listach życzeń Steam, a od dziś gracze mogą sprawdzić jej darmowe demo. Z tej okazji pojawił się również nowy zwiastun z rozgrywką, zachęcający do wypróbowania dema. Materiał zobaczycie poniżej.

ENDLESS Legend 2

ENDLESS Legend 2 – demo gry już dostępne do pobrania

Osoby czekające na wrześniowy debiut mogą już teraz zanurzyć się w limitowanej wersji demonstracyjnej, która oferuje przedsmak pełnej gry. W demie można poprowadzić do boju zahartowanych Kin of Sheredyn lub harmonijną frakcję Aspects, stoczyć walki z Nekrofagami i eksplorować świat Saiadha podczas dwóch wydarzeń typu tide-fall, z ograniczoną liczbą tur. Postępów z wersji demonstracyjnej nie będzie można przenieść do pełnej wersji we wczesnym dostępie.

Pełna wersja ENDLESS Legend 2 zaoferuje pięć frakcji, brak limitu tur oraz dodatkowe możliwości, pozwalając graczom odkrywać tajemnice planety, budować nowe dziedzictwa swoich frakcji i rywalizować z innymi, gdy oceany ustępują, a świat dynamicznie się zmienia.

Twórcy ogłosili, że demo ENDLESS Legend 2 będzie dostępne tylko przez tydzień, a więc do następnego poniedziałku, czyli 18 sierpnia. Gracze powinni więc pośpieszyć się ze sprawdzeniem dema na Steam, które znajdziecie w tym miejscu.

ENDLESS Legend 2 to strategiczna gra fantasy, w której prowadzisz niezwykle zróżnicowane frakcje. Budują one rozległe imperia i prowadzą globalne wojny na stale zmieniającej się oceanicznej planecie, która znalazła się na skraju zagłady. Przeróżne kataklizmy wywróciły do góry nogami naturalny porządek rzeczy, a z czasem zmiany otworzą nowe możliwości eksploracji i podboju przed tymi, którym nie brak odwagi i śmiałości. Zakładaj rozległe miasta, by rozszerzać swoje wpływy i umacniać gospodarkę. Twórz armie i dowódź swoimi oddziałami w turowych bitwach taktycznych, by zdusić wrogów siłą. Podążaj w nieznane, by odkryć mroczne tajemnice kryjące się w samym sercu planety – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że ENDLESS Legend 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie już 22 września bieżącego roku. Gra pojawi się wyłącznie na komputerach osobistych.

News
PC
zwiastun
Steam
demo
strategia
za darmo
strategia turowa
Amplitude Studios
Hooded Horse
endless legend 2
