ENDLESS Legend 2 do sprawdzenia za darmo przed premierą. Limitowane demo już dostępne na Steam

Demonstracyjna wersja gry dostępna będzie tylko przez kilka najbliższych dni.
Hooded Horse i Amplitude Studios poinformowały, że nadchodząca turowa strategia ENDLESS Legend 2 przekroczyła już 250 tysięcy zapisów na listach życzeń Steam, a od dziś gracze mogą sprawdzić jej darmowe demo. Z tej okazji pojawił się również nowy zwiastun z rozgrywką, zachęcający do wypróbowania dema. Materiał zobaczycie poniżej.
ENDLESS Legend 2 – demo gry już dostępne do pobrania
Osoby czekające na wrześniowy debiut mogą już teraz zanurzyć się w limitowanej wersji demonstracyjnej, która oferuje przedsmak pełnej gry. W demie można poprowadzić do boju zahartowanych Kin of Sheredyn lub harmonijną frakcję Aspects, stoczyć walki z Nekrofagami i eksplorować świat Saiadha podczas dwóch wydarzeń typu tide-fall, z ograniczoną liczbą tur. Postępów z wersji demonstracyjnej nie będzie można przenieść do pełnej wersji we wczesnym dostępie.
Pełna wersja ENDLESS Legend 2 zaoferuje pięć frakcji, brak limitu tur oraz dodatkowe możliwości, pozwalając graczom odkrywać tajemnice planety, budować nowe dziedzictwa swoich frakcji i rywalizować z innymi, gdy oceany ustępują, a świat dynamicznie się zmienia.
Twórcy ogłosili, że demo ENDLESS Legend 2 będzie dostępne tylko przez tydzień, a więc do następnego poniedziałku, czyli 18 sierpnia. Gracze powinni więc pośpieszyć się ze sprawdzeniem dema na Steam, które znajdziecie w tym miejscu.
ENDLESS Legend 2 to strategiczna gra fantasy, w której prowadzisz niezwykle zróżnicowane frakcje. Budują one rozległe imperia i prowadzą globalne wojny na stale zmieniającej się oceanicznej planecie, która znalazła się na skraju zagłady. Przeróżne kataklizmy wywróciły do góry nogami naturalny porządek rzeczy, a z czasem zmiany otworzą nowe możliwości eksploracji i podboju przed tymi, którym nie brak odwagi i śmiałości. Zakładaj rozległe miasta, by rozszerzać swoje wpływy i umacniać gospodarkę. Twórz armie i dowódź swoimi oddziałami w turowych bitwach taktycznych, by zdusić wrogów siłą. Podążaj w nieznane, by odkryć mroczne tajemnice kryjące się w samym sercu planety – czytamy w opisie gry.
Przypomnijmy, że ENDLESS Legend 2zadebiutuje we wczesnym dostępie już 22 września bieżącego roku. Gra pojawi się wyłącznie na komputerach osobistych.
