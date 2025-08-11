ENDLESS Legend 2 do sprawdzenia za darmo przed premierą. Limitowane demo już dostępne na Steam

Hooded Horse i Amplitude Studios poinformowały, że nadchodząca turowa strategia ENDLESS Legend 2 przekroczyła już 250 tysięcy zapisów na listach życzeń Steam, a od dziś gracze mogą sprawdzić jej darmowe demo. Z tej okazji pojawił się również nowy zwiastun z rozgrywką, zachęcający do wypróbowania dema. Materiał zobaczycie poniżej.

ENDLESS Legend 2 – demo gry już dostępne do pobrania

Osoby czekające na wrześniowy debiut mogą już teraz zanurzyć się w limitowanej wersji demonstracyjnej, która oferuje przedsmak pełnej gry. W demie można poprowadzić do boju zahartowanych Kin of Sheredyn lub harmonijną frakcję Aspects, stoczyć walki z Nekrofagami i eksplorować świat Saiadha podczas dwóch wydarzeń typu tide-fall, z ograniczoną liczbą tur. Postępów z wersji demonstracyjnej nie będzie można przenieść do pełnej wersji we wczesnym dostępie.