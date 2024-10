Venom 3 z niechlubnym rekordem. Film rozczarował, więc zabrakło widzów w kinach

Venom 3: Ostatni taniec miał być wielkim hitem i powrotem filmów z uniwersum Sony do zarabiania poważnych pieniędzy. Rzeczywistość okazała się jednak inna i nawet ostatnie prognozy, które informowały o zarobkach rzędu 65 milionów dolarów, okazały się o wiele zawyżone. Chociaż produkcja zadebiutowała w 4125 kinach w Ameryce, to podczas pierwszych trzech dni Venom 3 zarobił marne 51 mln dolarów. To najgorsze otwarcie w historii serii, gdyż pierwsza część przyniosła 80 mln dolarów, zaś druga rekordowe 90 mln dolarów i to jeszcze w okresie pandemii.

Venom 3: Ostatni taniec z dużo gorszym wynikiem box office od drugiej części

Według Sony powodem kiepskiej oglądalności nowego Venoma był pojedynek w ramach World Series pomiędzy Yankees a Dodgersami. Przez to widzowie z Nowego Jorku oraz Los Angeles mieli wybrać właśnie mecz baseballu, zamiast wybrać się do kina. Warto jednak wspomnieć, że wspomniane dwa miasta były i tak największymi rynkami dla Venoma 3.