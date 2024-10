Venom 3 rozczaruje? Nowy film Sony zarobi dużo mniej od poprzednich części

Jeżeli Sony Pictures liczyło na jeszcze większy hit niż przy poprzednich częściach, to dyrektorzy wytwórni będą rozczarowani.

Venom: Ostatni taniec miał już swoją premierę, po której dziennikarze mieli okazję podzielić się swoimi wstępnymi opiniami. Większość jest zadowolona z filmu i uważa, że to najlepsza część trylogii, która w dobry sposób domyka historię Eddiego Brocka i jego symbionta. Jednak widzowie zdają się nie być przekonani co do jakości filmu i przynajmniej w Ameryce produkcja ma zarobić na otwarcie mniej niż poprzednicy.

Venom 3 – film zarobi na otwarcie mniej od dwóch poprzednich części

Podano najnowsze prognozy finansowe dla Venoma 3, które wskazują, że w premierowy weekend film zarobi około 65 mln dolarów. To spory spadek w stosunku do pierwszego Venoma, który zgarnął 80 mln dolarów, jak również Venoma 2 z 90 mln dolarów. Oczekuje się, że w pozostałych krajach produkcja przyniesie 85 mln dolarów, co globalnie da otwarcie na poziomie 150 mln dolarów.