Arch Enemy wracają z nową wokalistką! Jest singiel i koncert w Polsce

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/23 13:50
Po odejściu Alissy White-Gluz w listopadzie, Arch Enemy oficjalnie ogłosili nową wokalistkę.

Do szwedzkiej formacji dołączyła była frontmanka Once Human, a mianowicie Lauren Hart. Zespół otwiera nowy rozdział premierowym singlem To The Last Breath, któremu towarzyszy także teledysk. To pierwszy nowy materiał od czasu wydania w marcu 2025 roku albumu Blood Dynasty. Zespół zagra także w tym roku w Polsce.

Arch Enemy
Arch Enemy

Nowa wokalistka Arch Enemy i pierwszy singiel z jej udziałem

Gitarzysta i lider grupy, Michael Amott, określa nowy utwór jako “rozliczenie”:

Muzycznie ten utwór jest bezkompromisowo zgodny z moją pierwotną wizją zespołu i wierzę, że długoletni fani natychmiast to rozpoznają. Tekst opowiada o przejrzeniu oszustwa i zburzeniu iluzji kontroli. Uchwyca moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że karmiono cię trucizną i decydujesz się walczyć. Gdy pojawia się ta jasność, nie ma już odwrotu. To kwestia życia albo śmierci.

Muzyk nie kryje entuzjazmu wobec współpracy z nową wokalistką:

Spotkanie i nawiązanie współpracy z Lauren to ważny krok w mojej drodze. Praca z nią była wyjątkowym doświadczeniem. Jej niezwykły głos, połączony z zaangażowaniem i profesjonalizmem, wnosi rzadko spotykany poziom jakości. Z niecierpliwością czekam na dalszą współpracę.

Arch Enemy zapowiedzieli serię niewielkich, klubowych koncertów w Europie latem 2026 roku. Co ważne, polscy fani zespołu mogą mieć powody do zadowolenia, ponieważ zespół w lipcu zagra w Krakowie:

Lipiec

19 – Berlin, Bi Nuu

21 – Kopenhaga, Pumpehuset

22 – Sztokholm, Kollektivet Livet

24 – Helsinki, Tavastia

25 – Tallinn, Helitehas

27 – Kraków, Hype Park

Sierpień

2 – Kolonia, Club Volta

3 – Paryż, Maroquinerie

5 – Vitoria, Jimmy Jazz

9 – Utrecht, Tivoli Pandora

10 – Londyn, The Underworld

Posłuchajcie To The Last Breath z nową wokalistką Arch Enemy:

Źródło:https://www.kerrang.com/arch-enemy-new-vocalist-lauren-hart-new-single-video-to-the-last-breath-european-uk-club-shows-summer-2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

