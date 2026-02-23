Arch Enemy wracają z nową wokalistką! Jest singiel i koncert w Polsce

Po odejściu Alissy White-Gluz w listopadzie, Arch Enemy oficjalnie ogłosili nową wokalistkę.
Do szwedzkiej formacji dołączyła była frontmanka Once Human, a mianowicie Lauren Hart. Zespół otwiera nowy rozdział premierowym singlem To The Last Breath, któremu towarzyszy także teledysk. To pierwszy nowy materiał od czasu wydania w marcu 2025 roku albumu Blood Dynasty. Zespół zagra także w tym roku w Polsce.
Nowa wokalistka Arch Enemy i pierwszy singiel z jej udziałem
Gitarzysta i lider grupy, Michael Amott, określa nowy utwór jako “rozliczenie”:
Muzycznie ten utwór jest bezkompromisowo zgodny z moją pierwotną wizją zespołu i wierzę, że długoletni fani natychmiast to rozpoznają. Tekst opowiada o przejrzeniu oszustwa i zburzeniu iluzji kontroli. Uchwyca moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że karmiono cię trucizną i decydujesz się walczyć. Gdy pojawia się ta jasność, nie ma już odwrotu. To kwestia życia albo śmierci.
Muzyk nie kryje entuzjazmu wobec współpracy z nową wokalistką:
Spotkanie i nawiązanie współpracy z Lauren to ważny krok w mojej drodze. Praca z nią była wyjątkowym doświadczeniem. Jej niezwykły głos, połączony z zaangażowaniem i profesjonalizmem, wnosi rzadko spotykany poziom jakości. Z niecierpliwością czekam na dalszą współpracę.
Arch Enemy zapowiedzieli serię niewielkich, klubowych koncertów w Europie latem 2026 roku. Co ważne, polscy fani zespołu mogą mieć powody do zadowolenia, ponieważ zespół w lipcu zagra w Krakowie:
Lipiec
19 – Berlin, Bi Nuu
21 – Kopenhaga, Pumpehuset
22 – Sztokholm, Kollektivet Livet
24 – Helsinki, Tavastia
25 – Tallinn, Helitehas
27 – Kraków, Hype Park
Sierpień
2 – Kolonia, Club Volta
3 – Paryż, Maroquinerie
5 – Vitoria, Jimmy Jazz
9 – Utrecht, Tivoli Pandora
10 – Londyn, The Underworld
Posłuchajcie To The Last Breath z nową wokalistką Arch Enemy:
