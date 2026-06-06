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Soulslike z grafiką z PlayStation 1? Oto pomysł na PRISON OF HUSKS

Maciej Petryszyn
2026/06/06 21:43
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Niemal każdy z dotychczasowych pokazów przyniósł nam kilka soulslike’ów. Nie inaczej jest i teraz.

Future Game Show nie jest w tej kwestii gorsze. Chociaż tutaj mamy do czynienia z przypadkiem dość nietypowym...

PRISON OF HUSKS
PRISON OF HUSKS

Gra żywcem wyjęta z PlayStation 1

Spokojnie, nie regulujcie odbiorników. PRISON OF HUSKS po prostu tak wygląda. Deweloperzy z Glass Head Dolls postawili w tym wypadku na zaskakujący styl graficzny, idąc w mocne retro. Ale nie takie 8-bitowe, które nie byłoby żadnym zaskoczeniem. Zamiast tego otrzymujemy grę, która wygląda jak żywcem wyjęta z czasów PlayStation 1. Widać to po modelach postaci, teksturach, a nawet po rozdzielczości samej produkcji.

GramTV przedstawia:

Twoja dusza znalazła swoje nowe naczynie na Płaskowyżu Lithos – niebiańskich zaświatach namalowanych ręką czystego serca. Jednak wszystko, co pozostało, to spustoszony krajobraz, który kruszy się pod Twoimi stopami. Co złożyło do grobu jego malarza? Gdzie jest Twoja miłość? Ona zależy od Ciebie. Szukaj swojej ukochanej – tak brzmi fabularna zajawka. W praktyce dostajemy grę otwarcie odwołującą się do serii Souls. Data premiery pozostaje jednak nieznana.

Tagi:

News
soulslike
Future Games Show
Future Games Show Summer Showcase
Future Games Show Summer Showcase 2026
PRISON OF HUSKS
Glass Head Dolls
Wings
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112