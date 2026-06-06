Soulslike z grafiką z PlayStation 1? Oto pomysł na PRISON OF HUSKS

Niemal każdy z dotychczasowych pokazów przyniósł nam kilka soulslike’ów. Nie inaczej jest i teraz.

Future Game Show nie jest w tej kwestii gorsze. Chociaż tutaj mamy do czynienia z przypadkiem dość nietypowym...

Gra żywcem wyjęta z PlayStation 1

Spokojnie, nie regulujcie odbiorników. PRISON OF HUSKS po prostu tak wygląda. Deweloperzy z Glass Head Dolls postawili w tym wypadku na zaskakujący styl graficzny, idąc w mocne retro. Ale nie takie 8-bitowe, które nie byłoby żadnym zaskoczeniem. Zamiast tego otrzymujemy grę, która wygląda jak żywcem wyjęta z czasów PlayStation 1. Widać to po modelach postaci, teksturach, a nawet po rozdzielczości samej produkcji.