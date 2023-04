Oficjalna zapowiedź drugiego dodatku do Vampire Survivors. Śmiesznie niska cena

Deweloperzy oficjalnie zapowiedzieli drugi płatny dodatek Tides of the Foscari.

Przedstawiciele studia poncle oficjalnie zapowiedzieli drugi płatny dodatek pod tytułem Tides of the Foscari do gry Vampire Survivors . Stało się to krótko po tym, jak produkcja niespodziewanie zdobyła tytuł gry roku 2022 podczas gali BAFTA. Czego więc możemy spodziewać się po nowym rozszerzeniu?

Nadchodzi drugi dodatek do Vampire Survivors

Dodatek zabierze nas do Europy Zachodniej i tytułowej akademii Foscari, gdzie szkoleni są wojownicy. Razem z rozszerzeniem w grze pojawi się m.in. 8 nowych postaci, 13 rodzajów broni, 20 osiągnięć, 7 utworów muzycznych i zupełnie nowa lokacja.