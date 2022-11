Vampire Survivors – hit przeciera szlaki na konsole Xbox i zawita w Game Passie

Vampire Survivors to hit autorstwa studia poncle. Gra zadebiutowała w usłudze Early Access w grudniu 2021 roku i szybko zyskała ogromny rozgłos. Kilka miesięcy później wyszła z inkubatora i pojawiła się w wersji 1.0. Popularność tytułu nie słabnie, a już wkrótce grono odbiorców powiększy się o kolejną grupę. Vampire Survivors od 10 listopada będzie dostępne dla posiadaczy konsol Xbox, a produkcja zasili bibliotekę usługi Game Pass, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wersji pecetowej.

Vampire Survivors na konsolach Xbox

Jeśli jeszcze jakimś cudem nie słyszeliście o Vampire Survivors, to pozwólcie, że przedstawię garstkę przydatnych statystyk. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 124 tys. recenzji. Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość z nich, bo aż 98% to pozytywne opinie. Według danych z portalu SteamDB, w szczycie popularności w dzieło autorstwa studia poncle zagrywało się jednocześnie ponad 77 tys. graczy.



„Vampire Survivors to casualowy gotycki horror z elementami roguelite, w którym podejmowane przez Ciebie decyzje pozwolą Ci szybko nabrać rozpędu przeciwko pędzącym na Ciebie setkom potworów” – czytamy w opisie gry na Steam.



Vampire Survivors to dynamiczna gra akcji z elementami survivalu i cech typowych dla gatunku roguelike. Cel jest bardzo prosty – utrzymać się przy życiu najdłużej, jak to możliwe. Podczas rozgrywki trafiamy na otwartą arenę, gdzie musimy zrobić wszystko, by przetrwać. Wraz z każdą kolejną próbą zbieramy złoto. Wykupimy za nie ulepszenia, które pomogą nam w kolejnych podejściach.



Gameplay w Vampire Survivors jest minimalistyczny i opiera się na prostych zasadach. Gra ma w sobie jednak ogromne pokłady grywalności, przez co ciężko się od niej oderwać. Zawsze mamy ochotę na jeszcze jedno podejście. Chętnie usłyszymy też o Waszych wrażeniach, jeśli mieliście już okazję testować pecetową wersję.