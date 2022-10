Vampire Survivors z datą premiery pełnej wersji. Gra przejdzie na nowy silnik

Pod koniec stycznia bieżącego roku informowaliśmy Was o pewnym niezależnym hicie na platformie Steam, który niespodziewanie skradł serca graczy z całego świata. Vampire Survivors, czyli oldskulowa gra akcji od jednoosobowego studia poncle to niewątpliwie interesująca i bardzo popularna produkcja; tytuł bił rekordy w zaskakującym tempie. Deweloper ma już za sobą długą drogę licznych aktualizacji oraz poprawek, a teraz wreszcie ogłosił, że Vampire Survivors już niedługo opuści wczesny dostęp i zadebiutuje w postaci pełnej wersji z numerem 1.0, a także przejdzie na nowy silnik graficzny. Kiedy to nastąpi?

Vampire Survivors – kiedy premiera pełnej wersji?

premiera gry Vampire Survivors nastąpi 20 października bieżącego roku na komputerach osobistych. W tym samym dniu produkcja doczeka się kilku zmian. Po pierwsze, statystyki niektórych przedmiotów zostaną odpowiednio zbalansowane, aby zwiększyć ich przydatność. Jedyny przedmiot, który zostanie osłabiony, to Święta woda, która – zdaniem samego dewelopera – jest znacznie potężniejsza od pozostałych broni. Po drugie, osiągnięcia doczekają się modyfikacji; w grze pojawią się zupełnie nowe trofea, a część z tych już obecnych otrzyma nowe warunki do ich zdobycia (oczywiście, jeżeli już je posiadamy, nie będziemy musieli zdobywać ich ponownie). I wreszcie po trzecie, produkcja otrzyma wsparcie aż 12 różnych języków, w tym polskiego. oficjalnym komunikacie studia na platformie Steam czytamy, że. W tym samym dniu produkcja doczeka się kilku zmian. Po pierwsze,, aby zwiększyć ich przydatność. Jedyny przedmiot, który zostanie osłabiony, to Święta woda, która – zdaniem samego dewelopera – jest znacznie potężniejsza od pozostałych broni. Po drugie,; w grze pojawią się zupełnie nowe trofea, a część z tych już obecnych otrzyma nowe warunki do ich zdobycia (oczywiście, jeżeli już je posiadamy, nie będziemy musieli zdobywać ich ponownie). I wreszcie po trzecie,

Vampire Survivors – nowy-stary silnik graficzny

Kolejną kwestią jest nowy silnik graficzny, na który Vampire Survivors przejdzie prawdopodobnie przed zakończeniem bieżącego roku. Warto w tym momencie zaznaczyć, iż oprawa graficzna nie ulegnie zmianie, ale poprawione zostaną takie elementy jak kompatybilność, optymalizacja czy stabilność działania tytułu. Deweloper zdecydował się rozwijać równocześnie dwie wersje gry: z nowym silnikiem oraz z silnikiem dotychczasowym o nazwie Electron. Gracze otrzymają możliwość wyboru wersji, na której chcą grać.

Jeżeli chodzi o najważniejsze cechy nowej technologii, gra będzie wykorzystywać więcej niż jeden rdzeń procesora, dzięki czemu zwiększona zostanie liczba klatek na sekundę. Oprócz tego produkcja będzie kompatybilna z systemem Linux oraz będzie prawidłowo współgrać z urządzeniami nieobsługującymi rozszerzenia webGL. Na koniec ujawniono, że za pomocą silnika naprawione zostaną niektóre błędy, jak chociażby konflikt zapisów w chmurze z powodu nieprzydatnych plików czy problem z wprowadzeniem zmian w przypisanych klawiszach. Proces przenoszenia gry na nową wersję silnika wciąż trwa.