Skyrim „nieobsługiwany”, a i tak podbija Steam Decka. To jedna z najczęściej odpalanych gier

Ta weryfikacja to drogowskaz, ale nie obowiązek. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy spróbowali odpalić na Steam Decku grę, która podczas weryfikowania wypadła słabo albo nawet w ogóle takiej weryfikacji nie została poddana. Takim przypadkiem jest legendarne The Elder Scrolls 5: Skyrim . Największy hit w historii Bethesdy 4 lata po premierze konsoli Valve i 15 lat po własnej premierze nadal z punktu formalnego jest przez handhelda nieobsługiwany . Gdy wejdziemy na podstronę Skyrima na Steamie, naszym oczom ukaże się przypisany w grudniu ubiegłego roku komunikat o rzeczonej treści:

W teorii powinno to skutecznie zniechęcać do tego, by uruchamiać The Elder Scrolls 5: Skyrim na Steam Decku. A w praktyce? Legendarne RPG w trakcie ostatniego roku zajęło 21. miejsce na liście najchętniej ogrywanych gier na przenośnej konsoli Valve. To wyżej niż np. Diablo 4, Elden Ring Nightreign czy nawet The Elder Scorlls 4: Oblivion Remastered, który akurat ma na Decku status “Zweryfikowany”. Warto przy tym wspomnieć, że Skyrim to tylko jedna z 2 produkcji o statusie “Nieobsługiwana”, która w ostatnim roku załapała się do top 100 najchętniej uruchamianych produkcji. Poza nim znajdziemy tam też Grand Theft Auto 5 w wersji Enchanced (50. miejsce) i Legacy (76. miejsce).

Najciekawszy w tym wszystkim jest fakt, że ci, którzy uruchamiają Skyrima na Steam Decku, nie są bynajmniej masochistami. Pomimo braku weryfikacji produkcja Bethesdy ma działać na konsoli bez żądnych problemów. Skąd więc ta rozbieżność? Znaczenie ma tutaj sposób sprawdzanie tytułów przez samo Valve, które często obniża “rating” z uwagi na sprawy, które dla przeciętnego użytkownika mogą mieć znaczenie drugorzędne. Są to m.in. konieczność korzystania z klawiatury ekranowej czy też konieczność korzystania z launchera gryzącego się ze SteamOS.