Valve stawia jasne granice twórcom gier. Platforma ujawnia zasady reklamowe dla Steam

Steam dopuszcza reklamy z lokowaniem produktów, włączając w to „prawdziwe marki, produkty, osobowości itp. w ramach rozgrywki, pod warunkiem, że takie przedstawienie nie zakłóca rozgrywki i jest odpowiednie w kontekście gry”. Przykładem mogą być logotypy sponsorów w grach sportowych.

Nowa strona udostępniona przez Valve ma na celu doprecyzowanie, jakie typy reklam są akceptowane, a jakie nie. Valve podkreśla, że Steam nie zawiera płatnych reklam ani modeli opartych na reklamach. Strona wyjaśnia, co jest uważane za „reklamę” w grze, jakie ich rodzaje deweloperzy mogą implementować, a jakie są niedozwolone.

Dozwolone są również promocje krzyżowe, takie jak promowanie pakietów, wyprzedaży i innych wydarzeń. „Tego typu promocje są mile widziane i wielu klientów uważa je za wartościowe. Jednak pod żadnym pozorem nie jest w porządku pobieranie opłat od innych producentów za uwzględnienie w zestawie lub sprzedaż dostępu do strony wyprzedaży lub innej strony na Steam” – czytamy na stronie.

Valve zakazuje wykorzystywania płatnych reklam jako modelu biznesowego w grze. Oznacza to, że deweloperzy nie mogą zmuszać graczy do oglądania reklam, aby móc grać lub blokować dostęp do rozgrywki za pomocą reklam. Jeśli model biznesowy gry opiera się na reklamach, deweloperzy muszą usunąć te elementy przed wydaniem tytułu na Steam.

Niedozwolone jest również tworzenie wartości dla gracza poprzez reklamy. Deweloperzy nie mogą zatem umieszczać nagród lub unikalnych treści za reklamami w grach na Steam. Nie można też pobierać opłat od innych twórców za dostęp do funkcji Steam – „Należą do nich strony wyprzedaży, zestawy, strony w sklepie, strony serii itp.”.