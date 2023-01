Ogromny wyciek danych Valve. Pliki wczesnych wersji Half-Life 2, TF2 i nie tylko

Do sieci wyciekło naprawdę sporo plików z wczesnych wersji m.in. Half-Life 2, Counter-Strike: Source czy Team Fortress 2.

Jak podaje serwis Game Rant, do sieci wyciekła masa danych z gier studia Valve Software. Przeciek zawiera materiały z wczesnych wersji takich gier jak Half-Life 2 (razem z Episode One oraz Episode Two, Team Fortress, Counter-Strike: Source czy Portal. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły.

Wielki wyciek danych z gier studia Valve