Valve porządkuje temat AI na Steamie. Nowe zasady dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji

Nowe wytyczne precyzują, co trzeba ujawniać, a co nie.

Valve wprowadziło istotne modyfikacje w zasadach obowiązujących na platformie Steam, dotyczących ujawniania wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w grach. Nowa wersja wytycznych została znacząco przebudowana i ma na celu doprecyzowanie, w jakich przypadkach deweloperzy muszą informować o użyciu AI, a kiedy taki obowiązek nie występuje. Valve precyzuje zasady dotyczące AI na Steamie Zaktualizowane zasady jasno wskazują, że tzw. narzędzia wspierane przez AI, takie jak pomocnicy do pisania kodu czy rozwiązania usprawniające proces produkcyjny, nie wymagają ujawniania. Znaczenie ma natomiast bezpośredni wpływ generatywnej AI na treści widoczne dla odbiorców.

Wytyczne wyróżniają dwa przypadki, w których ujawnienie użycia AI jest konieczne. Pierwszy dotyczy generowania treści na potrzeby gry, niezależnie od tego, czy chodzi o elementy zawarte w samej produkcji, opisy na stronie sklepowej czy materiały marketingowe. Drugi obejmuje sytuacje, w których treści tworzone przez AI powstają w trakcie rozgrywki, na przykład w postaci generowanych obrazów, dźwięków, tekstów lub innych zasobów pojawiających się dynamicznie podczas zabawy.

Od 2024 roku Steam wymaga od twórców informowania o wykorzystaniu generatywnej AI w procesie tworzenia gier. Informacja ta trafia na kartę produktu w sekcji poświęconej ujawnianiu treści generowanych przez sztuczną inteligencję. W połowie 2025 roku przeprowadzona analiza wykazała, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku niemal 8 tysięcy tytułów zawierało takie deklaracje, podczas gdy w całym 2024 roku było ich około tysiąca. Warto jednak zaznaczyć, że mimo obowiązku posiadania takiej sekcji, samo zgłoszenie użycia AI ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że faktyczna liczba gier powstałych przy udziale generatywnej sztucznej inteligencji może być wyraźnie wyższa.

