Valve miesza w Counter-Strike'u. Cache wraca do puli po 7 latach

Od lat turniejowa pula map w Counter-Strike’u ogranicza się do 7 map. Ale nie tych samych, bo Valve co jakiś czas stara się nieco namieszać.

Oto przyszła pora, by namieszać ponownie. Wszak dobiega końca dotychczasowy sezon trybu Premier. Po 7 latach Cache wraca do puli turniejowej Counter-Strike’a Valve oficjalnie potwierdziło, że 4. sezon Premier w Counter-Strike 2 zakończy się 6 lipca. Tylko do tego dnia macie więc czas, by zgromadzić co najmniej 25 wygranych spotkań – tylko wtedy otrzymacie do waszego steamowego profilu specjalną odznakę, podsumowującą wasze CS-owe dokonania. Potem nastąpi krótka przerwa od rankingowej rywalizacji, po niej zaś ruszy 5. sezon. I to właśnie on przyniesie zmianę w oficjalnej turniejowej puli. A warto wspomnieć, że pula ta tyczy się nie tylko zwykłych matchmakingów w grze, ale nawet profesjonalnej esportowej sceny. Innymi słowy – roszada ta wpłynie też na poczynania najlepszych graczy na świecie.

Tak więc, już za chwilę w turniejowej puli Counter-Strike’a ponownie zagości Cache. Będzie to szansa na ponowne spotkanie z dawno niewidzianym starym znajomym. Tak bardzo dawno, że młodsi stażem gracze mogą nawet Cache’a nie kojarzyć. Ten co prawda w przeszłości był już częścią oficjalnego map poolu, ale miało to miejsce tylko do 2019 roku. Po Intel Extreme Masters Katowice 2019 Major mapa została usunięta i przeszła burzliwą drogę. W tym czasie dostała m.in. dość kontrowersyjny remake, z którego zmiany nie przypadły społeczności do gustu. Nie przypadły na tyle, że teraz w CS2 otrzymujemy Cache’a praktycznie w niezmienionej, doskonale znanej wersji, acz z poprawionymi modelami i teksturami.

GramTV przedstawia:

Niemniej nadejście tej areny oznacza, iż inna musi opuścić pulę. Dość niespodziewanie los ten spotkał Overpassa. Dlaczego niespodziewanie? Ano dlatego, że na przestrzeni niespełna 3 lat istnienia Counter-Strike’a 2 mapa ta zdążyła zostać usunięta z map poolu, potem do niego powróciła, by teraz po niecałym roku znowu znaleźć się na uboczu. Tym samym Overpass dołącza do Cobblestone’a, Vertigo i Traina, które w przeszłości też były obecne na największych imprezach, a obecnie są poza dużym graniem. Na koniec – kiedy rozpocznie się 5. sezon Premier? Tego nie ogłoszono, ale zwykle przerwa między sezonami trwa 1-2 dni i można założyć, iż w tym wypadku będzie podobnie. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

