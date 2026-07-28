Korwin-Mikke niczym streamer CS2. Polityk zapowiada transmisję "Gra o głosy"

Zaraz, co, kto? Spokojnie, to nie żadna zbieżność nazwisk czy jakiś błąd – to czyste fakty.

Foto: Agata Rymaszewska / Partia Wolność i Praworządność

Korwin-Mikke zapowiada stream z CS2

Oto bowiem Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, iż jeszcze w lipcu zorganizuje stream z gry Counter-Strike 2. Stream, w ramach którego sam 83-letni polityk wejdzie na serwer, by udowodnić, iż nawet na starość można coś postrzelać. Jak nietrudno się domyślić, całość ma oczywiście charakter politycznej promocji oraz związane jest z próbą zwrócenia na siebie uwagi młodszego elektoratu, z którym Korwin jest zwykle kojarzony. Lider partii KORWiN, chociaż nie ma go ani w Sejmie, ani w Parlamencie Europejskim, najwyraźniej, już teraz myśli w kontekście wyborów w 2027 roku. A czy można lepiej zdobywać głosy niż poprzez grę w CS2? Pewnie tak, ale i taka forma jest ciekawa.