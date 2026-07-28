Korwin-Mikke niczym streamer CS2. Polityk zapowiada transmisję "Gra o głosy"

Masz swojego ulubionego streamera? Jeżeli tak, to czy jest nim np. Janusz Korwin-Mikke?
Zaraz, co, kto? Spokojnie, to nie żadna zbieżność nazwisk czy jakiś błąd – to czyste fakty.
Korwin-Mikke zapowiada stream z CS2
Oto bowiem Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, iż jeszcze w lipcu zorganizuje stream z gry Counter-Strike 2. Stream, w ramach którego sam 83-letni polityk wejdzie na serwer, by udowodnić, iż nawet na starość można coś postrzelać. Jak nietrudno się domyślić, całość ma oczywiście charakter politycznej promocji oraz związane jest z próbą zwrócenia na siebie uwagi młodszego elektoratu, z którym Korwin jest zwykle kojarzony. Lider partii KORWiN, chociaż nie ma go ani w Sejmie, ani w Parlamencie Europejskim, najwyraźniej, już teraz myśli w kontekście wyborów w 2027 roku. A czy można lepiej zdobywać głosy niż poprzez grę w CS2? Pewnie tak, ale i taka forma jest ciekawa.
Sam Korwin-Mikke przyznał, iż poza samą grą będzie też wchodził w interakcję z widzami:
Wielu z Państwa twierdzi, że gry komputerowe to domena wyłącznie najmłodszego pokolenia. Otóż sprawdzimy to w najbliższy piątek. Zapraszam na transmisję z cyklu “Gra o głosy” na moim kanale YouTube. Nie będzie żadnych
nudnych przemówień. Zamiast tego przygotowałem dla Państwa konkretny plan: Zagram w Counter-Strike'a i zobaczę, jak radzą sobie Państwo na serwerach. Odpalimy test na Kahoot!, gdzie każdy z Was będzie mógł się sprawdzić. Odpowiem na pytania prosto z czatu. Nie bądźcie Państwo rurkami z kremem, odpalajcie komputery i wpadajcie na transmisję. Zobaczymy, czy dacie radę dotrzymać mi kroku, czy dostaniecie szybkie lekcje na serwerze. Do zobaczenia
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