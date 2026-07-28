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Korwin-Mikke niczym streamer CS2. Polityk zapowiada transmisję "Gra o głosy"

Maciej Petryszyn
2026/07/28 20:00
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Masz swojego ulubionego streamera? Jeżeli tak, to czy jest nim np. Janusz Korwin-Mikke?

Zaraz, co, kto? Spokojnie, to nie żadna zbieżność nazwisk czy jakiś błąd – to czyste fakty.

Janusz Korwin-Mikke
Janusz Korwin-Mikke
Foto: Agata Rymaszewska / Partia Wolność i Praworządność

Korwin-Mikke zapowiada stream z CS2

Oto bowiem Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, iż jeszcze w lipcu zorganizuje stream z gry Counter-Strike 2. Stream, w ramach którego sam 83-letni polityk wejdzie na serwer, by udowodnić, iż nawet na starość można coś postrzelać. Jak nietrudno się domyślić, całość ma oczywiście charakter politycznej promocji oraz związane jest z próbą zwrócenia na siebie uwagi młodszego elektoratu, z którym Korwin jest zwykle kojarzony. Lider partii KORWiN, chociaż nie ma go ani w Sejmie, ani w Parlamencie Europejskim, najwyraźniej, już teraz myśli w kontekście wyborów w 2027 roku. A czy można lepiej zdobywać głosy niż poprzez grę w CS2? Pewnie tak, ale i taka forma jest ciekawa.

Sam Korwin-Mikke przyznał, iż poza samą grą będzie też wchodził w interakcję z widzami:

Wielu z Państwa twierdzi, że gry komputerowe to domena wyłącznie najmłodszego pokolenia. Otóż sprawdzimy to w najbliższy piątek. Zapraszam na transmisję z cyklu “Gra o głosy” na moim kanale YouTube. Nie będzie żadnych
nudnych przemówień. Zamiast tego przygotowałem dla Państwa konkretny plan: Zagram w Counter-Strike'a i zobaczę, jak radzą sobie Państwo na serwerach. Odpalimy test na Kahoot!, gdzie każdy z Was będzie mógł się sprawdzić. Odpowiem na pytania prosto z czatu. Nie bądźcie Państwo rurkami z kremem, odpalajcie komputery i wpadajcie na transmisję. Zobaczymy, czy dacie radę dotrzymać mi kroku, czy dostaniecie szybkie lekcje na serwerze. Do zobaczenia

GramTV przedstawia:

Stream Gra o Głosy odbędzie się 31 lipca o godzinie 18:00. Obejrzeć go będzie można na oficjalnym kanale Janusza Korwin-Mikkego w serwisie YouTube.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
YouTube
stream
Counter-Strike
transmisja
polityka
Counter-Strike 2
CS2
Janusz Korwin-Mikke
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112