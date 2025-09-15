Valve blokuje dostęp do Wczesnego Dostępu grom dla dorosłych. To efekt ciągłej presji ze strony operatorów płatności

Wojna na linii gry dla dorosłych kontra Steam kontra operatorzy płatności trwa w najlepsze.

Valve po cichu zmieniło zasady programu Steam Early Access, blokując możliwość publikacji gier z treściami dla dorosłych. Decyzja ma być efektem presji ze strony operatorów płatności, którzy coraz częściej wywierają naciski na platformy cyfrowej dystrybucji, takie jak Steam czy itch.io. Steam nakłada kolejne ograniczenia na twórców gier dla dorosłych Twórca gry erotycznej Heavy Hearts, działający pod pseudonimem Dammitbird ujawnił, że jego produkcja nie przeszła weryfikacji w Steam Early Access. W wiadomości od Valve napisano:

Nie jesteśmy w stanie wspierać modelu Early Access w przypadku gier z treściami dla dorosłych. Dammitbird w rozmowie z GamesMarkt powiedział: Przez obecną sytuację spanikowałem i poprosiłem wydawcę o pomoc w wejściu na Steam Early Access. Gra jest ukończona w około 70 procentach, więc to był odpowiedni moment. Nagle jednak, bez żadnego oficjalnego ogłoszenia, zasady się zmieniły i teraz nie mogę wejść do Early Acces.

Valve już w lipcu zaktualizowało swoje wytyczne dotyczące treści dopuszczanych na platformie. Wtedy firma tłumaczyła, że część gier może naruszać standardy narzucone przez banki i sieci kart płatniczych, co groziłoby zablokowaniem metod płatności dla całego Steama. Teraz zmiany wydają się obejmować również gry we Wczesnym Dostępie, choć wciąż nie jest jasne, gdzie dokładnie Valve stawia granicę. Przykładowo, Heavy Hearts zawiera treści pornograficzne, więc jego odrzucenie można zrozumieć. Ale co z produkcjami pokroju Baldur’s Gate 3, które również zawierają sceny seksualne, a mimo to korzystały z modelu Early Access i są dostępne w sprzedaży? Zmiany dotykają nie tylko gry pornograficzne. Ostatnie decyzje operatorów płatności i serwisów takich jak itch.io uderzyły również w queerowych twórców, których produkcje zostały hurtowo zdeindeksowane z platformy.