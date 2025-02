Valve aktualizuje klasyczne gry – Half-Life, Counter-Strike i Team Fortress 2 z nowymi poprawkami

Podobna litania poprawek pojawiła się dla Team Fortress 2. W tym także pełny zestaw SDK (zestaw narzędzi programistycznych), który jest teraz dostępny, co otwiera drzwi do znacznie większej ilości materiałów społecznościowych, takich jak mody i niestandardowe mapy. Mają one zniwelować problemy z serwerem, poprawić oświetlenie w grze i problemy z czatem głosowym.

Łącznie jest to seria aktualizacji zaprojektowanych tak, aby klasyczne strzelanki Valve były płynniejsze i bardziej grywalne w 2025 roku. Jeśli czekałeś na powód, aby ponownie zagrać w CS Source i spółkę, to jest to idealny powód. Te poprawki sprawiają, że klasyczne gry Valve stają się bardziej grywalne w 2025 roku, zachowując przy tym swój kultowy charakter. Jeśli więc szukałeś powodu, by wrócić do CS: Source czy HLDM, teraz jest na to najlepszy moment.