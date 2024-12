Vaiana 2 i Wicked rządzą w kinach. Filmy ustanowiły nowe rekordy

Przedpremierowe prognozy zapowiadały, że ubiegły weekend będzie naprawdę udany dla amerykańskich kin, ale chyba nikt nie spodziewał się, że padnie tak wiele rekordów w zaledwie pięć dni. Wszystko za sprawą najnowszego hitu Disneya, który właśnie kroczy ścieżką, aby zostać numerem jeden wśród filmów z najwyższymi wpływami w 2024 roku. Decyzja, aby Vaiana 2 była kinowym filmem okazała się strzałem w dziesiątkę i film w ciągu pierwszych pięciu dni zarobił aż 221 milionów dolarów. To absolutny rekord dla Święta Dziękczynienia – poprzedni wynosił „zaledwie” 125 mln dolarów i należał do Krainy Lodu 2. Jest to także największy pięciodniowy debiut w historii, wyprzedzając Super Mario Bros. Film z 205,6 mln dolarów.

Vaiana 2 i Wicked podbiły tegoroczne Święto Dziękczynienia

W ciągu samego weekendu Vaiana 2 zarobiła 135,5 miliona dolarów, co stanowi najlepsze otwarcie dla wszystkich animacji Disneya, bijąc rekord Krainy Lodu 2 ze 130,2 mln dolarów w weekend. Warto dodać, że prognozy dotyczące pięciu dni podawały, że film zarobi od 135 do 145 mln dolarów.