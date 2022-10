V Rising – wampirzy hit do przetestowania za darmo

Jak co roku wielu twórców planuje wziąć udział w świętowaniu Halloween w swoich grach. Wśród nich nie zabraknie ekipy Stunlock Studios. Twórcy V Rising zapowiedzieli specjalny event zatytułowany The Bloodfeast. W ramach obchodów do gry trafi spora aktualizacja, darmowe DLC, a dodatkowo przez kilka dni będziecie mogli przetestować grę zupełnie za darmo.

V Rising dostępne za darmo

Jeśli już od jakiegoś czasu przyglądacie się V Rising, ale ciągle nie jesteście przekonani, czy jest to gra dla Was, to zachęcamy do wzięcia udziału w nadchodzącym wydarzeniu. Od 28 października do 1 listopada możecie przetestować hit autorstwa Stunlock Studios zupełnie za darmo. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, co jeszcze przyniesie nadciągająca aktualizacja, to odsyłam Was na oficjalny blog twórców.



V Rising to gra z gatunku survival, która niespodziewanie stała się jednym z największych tegorocznych hitów. Produkcja dostępna jest w ramach usługi Early Access, ale już na tym etapie przyciągnęła do siebie miliony użytkowników. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej produkcji i za co można ją pokochać, odsyłam Was do naszych wrażeń. Na koniec przypomnijmy, że V Rising zadebiutowało w Early Access 17 maja 2022 roku.