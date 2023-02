V Rising – twórcy zapowiadają sporą i w pełni darmową aktualizację

V Rising to jedna z głośniejszych premier 2022 roku, jeśli chodzi o produkcje niezależne. Produkcja autorstwa Stunlock Studios zadebiutowała w Early Access w maju i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy. W styczniu deweloperzy pochwalili się osiągnięciem kolejnego kamienia milowego. Wampirzy survival znalazł już ponad 3 miliony odbiorców. Teraz twórcy zapowiedzieli nowe rozszerzenie.

V Rising – gra doczeka się darmowego dodatku

Na wstępie warto zaznaczyć, że dodatek będzie zupełnie darmowy i wprowadzi do gry całkiem sporo świeżej zawartości. Powinniśmy spodziewać się nowych mechanik, systemów, lokacji, przeciwników, bossów, przedmiotów, budowli i wszystkiego innego, co ma za zadanie sprawić, że V Rising stanie się jeszcze pełniejszą produkcją. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące zmiany będą świetnym powodem, by powrócić do tego świata.



Z pełną listą nadchodzących zmian możecie zapoznać się na blogu twórców. Jest tego naprawdę sporo. Wygląda na to, że w maju V Rising przejdzie prawdziwą metamorfozę. Twórcy ciągle nie zdradzili jednak, kiedy gra opuści wczesny dostęp.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej produkcji i za co można ją pokochać, odsyłam Was do naszych wrażeń.