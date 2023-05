V Rising – obszerna aktualizacja Secrets of Gloomrot na nowym trailerze

Wkrótce minie rok odkąd V Rising zadebiutowało na rynku. Deweloperzy z Stunlock Studios zamierzają świętować to wydarzenie poprzez wydanie specjalnej i całkiem obszernej aktualizacji. Update Secrets of Gloomrot zostanie udostępniony już 17 maja, a na najnowszym trailerze możecie rzucić okiem na nadciągające nowości.

V Rising: Secrets of Gloomrot – zmiany i nowości

Największa atrakcją aktualizacji jest dodanie do gry zupełnie nowego biomu, który będzie pełny kolejnych wyzwań. W tytułowej krainie Gloomrot gracze zmierzą się z mutantami i mechanicznymi konstruktami. Oczywiście, nie zabraknie nowych przeciwników, zaklęć oraz bossów. Zmiany zawitają również do systemu budowania, dzięki czemu będzie można tworzyć jeszcze ciekawsze konstrukcje i wampirze zamki. Z pełną listą nadciągających nowości możecie zapoznać się na oficjalnej stronie gry.



V Rising to jeden z zeszłorocznych hitów, który oczarował miliony graczy na całym świecie. Należy jednak zaznaczyć, że gra ciągle znajduje się w Early Access. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się już ponad 55 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 88%, to pozytywne opinie. Wszystko wskazuje na to, że gracze pokochali możliwość wcielenia się w potężne wampiry w tej survivalowej grze akcji.



Chętnie dowiemy się, czy graliście w V Rising i czy nowa aktualizacja zachęca Was do ewentualnego powrotu. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej produkcji i za co można ją pokochać, odsyłam Was do lektury naszych wrażeń: Testujemy V Rising - Drakula byłby dumny.