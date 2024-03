V Rising - Legacy of Castlevania zapowiedziane. Stunlock łączy siły z Konami

Niecałe dwa tygodnie temu poznaliśmy datę premiery pełnej wersji V Rising , czyli wampirzego survivalu, który w 2022 roku podbił serca wielu użytkowników platformy Steam. Okazuje się jednak, że to nie koniec świetnych wiadomości dla fanów produkcji Stunlock Studios. Wspomniany tytuł doczeka się bowiem niedługo nowej zawartości inspirowanej marką Castlevania.

Chciałbym serdecznie podziękować naszym przyjaciołom z Konami za możliwość przeniesienia Castlevanii do uniwersum V Rising. To była dla nas okazja, aby skierować naszą miłość i wysiłek do ich gier na tę współpracę, i nie możemy się doczekać, abyście mogli sami tego doświadczyć – dodał Fisegard.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Legacy of Castlevania trafi do V Rising już 8 maja 2024 roku, czyli w dniu premiery pełnej wersji. Wówczas w produkcji Stunlock Studios pojawi się Simon Belmont, któremu gracze będą musieli stawić czoła. Po jego pokonaniu użytkownicy otrzymają natomiast dostęp do zupełniej nowej broni i zdolności bojowych.