Transformers One ma nowy zwiastun. To będzie efektowny początek Optimusa Prime’a i Megatrona

Paramount Pictures zaprezentował kolejny zwiastun z Transformers One, czyli najnowszego filmu kinowego o popularnych Autobotach i Deceptikonach.

Rozpoczyna się San Diego Comic-Con, czyli coroczne święto fanów popkultury, którzy mogą liczyć na prezentacje, zapowiedzi i nowe materiały z oczekiwanych hitów. Na pierwszy ogień poszedł panel poświęcony filmowi Transformers One, czyli nadchodzącej animacji o przygodach Optimusa Prime’a i Megatoran, która przedstawi początek ich wielkiego konfliktu. Paramount Pictures skorzystało z okazji i zaprezentowało nowy zwiastun produkcji, która już za niecałe dwa miesiące trafi do kin. W historii nie zabraknie również Bumblebee, czyli wiernego przyjaciela Optimusa Prime’a. Widowiskowy zwiastun oraz świeży plakat Transformers One zobaczycie poniżej.