Fani wybrali najpopularniejszego Jedi lub Sitha z Gwiezdnych wojen. Ranking zaskakuje wyborami

Z okazji tegorocznych obchodów opublikowano wyniki ankiety przygotowanej przez serwis Fandom. Ranking powstał na podstawie danych dotyczących aktywności użytkowników między majem 2025 a majem 2026 roku. Pod uwagę wzięto liczbę odwiedzin i zaangażowanie na stronach poświęconych postaciom. Oznacza to, że na końcowy wynik wpływ miały także bieżące premiery i zapowiedzi, które mogły chwilowo zwiększyć zainteresowanie wybranymi bohaterami.

Uniwersum Gwiezdnych wojen zbliża się do wyjątkowego momentu. Marka zbliża się do 50-lecia swojego istnienia, który przypada na maj przyszłego roku. Jednak dzisiaj obchodzimy Dzień Gwiezdnych wojen i z tej okazji powstała ankieta, w której fani mogli wybrać swoją ulubioną postać, posługującą się Mocą.

Zestawienie pokazuje wyraźny trend. W czołówce dominują przedstawiciele Sithów, a najpopularniejszym bohaterem wcale nie jest Luke Skywalker. Ranking wygrał jego ojciec, czyli Anakin. Warto zaznaczyć, że ta postać ma dwie tożsamości, więc w tym przypadku liczyła się również strona Dartha Vadera. Tym samym zwycięstwo tej postaci nie powinno nikogo zdziwić.

Najwyżej sklasyfikowanym Jedi została Ahsoka Tano, była uczennica Anakina Skywalkera. To już jest spore zaskoczenie, ale jednocześnie dowód na to, jak bardzo zmieniło się postrzeganie tej bohaterki na przestrzeni lat. Debiutująca w Gwiezdnych wojnach: Wojnach klonów Ahsoka początkowo spotkała się z chłodnym przyjęciem. Część fanów zarzucała jej zbytnią pewność siebie i krytykowała sam pomysł wprowadzenia jej jako padawanki Anakina. Z czasem jednak postać zaczęła zyskiwać głębię, a kolejne sezony serialu pokazały jej dalszy rozwój.

Punktem zwrotnym okazały się późniejsze wątki fabularne oraz powrót bohaterki w Star Wars: Rebelianci, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Ostateczne przypieczętowanie jej popularności nastąpiło wraz z debiutem aktorskim w The Mandalorian oraz własnym serialem, w którym Ahsoka odegrała główną rolę.