Uważajcie na fałszywe zaproszenia do bety Battlefield 6. Możecie stracić konto Steam

Nie klikajcie w linki do zaproszeń do bety nowego Battlefielda, które nie pochodzą z oficjalnych kanałów Electronic Arts.

Do sieci trafia coraz więcej informacji dotyczących Battlefielda 6, a najnowszy ujawnia liczbę map oraz listę misji kampanii dla pojedynczego gracza. Electronic Arts i DICE zapowiedziały również specjalny pokaz, który zaprezentuje tryb dla wielu graczy. Niestety rozpoczęło to nową falę oszustw, na które gracze powinni szczególnie uważać. Na Instagramie i innych platformach społecznościowych zaczęły krążyć fałszywe oferty rzekomych zaproszeń do testów nowej odsłony serii, zawierające złośliwe linki phishingowe.

Battlefield 6 – oszustwo na beta testy

Na problem jako pierwszy zwrócił uwagę profil Battlefield Bulletin, który ostrzegł przed nieautoryzowanymi reklamami podszywającymi się pod oficjalną ofertę Steama. Inni użytkownicy również informowali o podobnych przypadkach, co sugeruje, że oszustwo szybko się rozprzestrzenia.