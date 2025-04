Uwaga na fałszywe zaproszenia do beta testów Wiedźmina 4. CD Projekt RED przestrzega graczy

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X twórcy zaznaczyli, że podjęli już kroki w celu zaprzestania rozprzestrzeniania się tych nieprawdziwych wiadomości. Jednocześnie zaapelowano do graczy o ostrożność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zaproszeń za pomocą dostępnych narzędzi w klientach poczty elektronicznej lub na platformach społecznościowych.

Ostatnio otrzymujemy zgłoszenia od członków społeczności, że zostali zaproszeni do testów beta gry The Witcher 4 — to oszustwo!

Podejmujemy odpowiednie kroki, aby usuwać te fałszywe wiadomości. Jeśli jednak otrzymasz takie zaproszenie lub natkniesz się na podobne informacje, prosimy, zgłoś oszustwo za pomocą dostępnych narzędzi w swojej skrzynce mailowej lub na platformie społecznościowej, z której korzystasz. – czytamy w oświadczeniu.