Utracona gra Dragon Ball powraca po 16 latach. Fani przywrócili do życia konkurencję dla Mario Kart

Po szesnastu latach od premiery gracze znów mogą zagrać w jedną z najdziwniejszych produkcji z uniwersum Dragon Balla. Dzięki pasjonatom zajmującym się archiwizacją gier udało się odzyskać i uruchomić Dragon Ball Racing, mobilny tytuł z 2009 roku, który przez lata uznawano za utracony.

Dragon Ball Racing – zapomniana mobilna gra została odzyskana przez fanów

Produkcja była dostępna wyłącznie w Japonii na telefony z serii FOMA 903i, co sprawiło, że poza krajem Kwitnącej Wiśni praktycznie nikt o niej nie słyszał. Mimo że za projektem stało samo Bandai Namco, gra zniknęła z sieci, a nieliczne informacje na jej temat przetrwały jedynie na forach i fanowskich blogach.