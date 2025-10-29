Utracona gra Dragon Ball powraca po 16 latach. Fani przywrócili do życia konkurencję dla Mario Kart

Zapomniana gra z uniwersum Dragon Balla wraca po 16 latach. Mobilny tytuł grywalny w nowej odsłonie.
Po szesnastu latach od premiery gracze znów mogą zagrać w jedną z najdziwniejszych produkcji z uniwersum Dragon Balla. Dzięki pasjonatom zajmującym się archiwizacją gier udało się odzyskać i uruchomić Dragon Ball Racing, mobilny tytuł z 2009 roku, który przez lata uznawano za utracony.
Dragon Ball Racing – zapomniana mobilna gra została odzyskana przez fanów
Produkcja była dostępna wyłącznie w Japonii na telefony z serii FOMA 903i, co sprawiło, że poza krajem Kwitnącej Wiśni praktycznie nikt o niej nie słyszał. Mimo że za projektem stało samo Bandai Namco, gra zniknęła z sieci, a nieliczne informacje na jej temat przetrwały jedynie na forach i fanowskich blogach.
Dzięki użytkownikowi znanemu jako RockmanCosmo oraz społeczności Keitai Archive, tytuł można ponownie uruchomić na komputerze w formie wersji próbnej. Choć udostępniono jedynie demo z jednym bohaterem (Goku) i trasą inspirowaną Kame House, to dla fanów serii jest to niezwykła podróż do przeszłości.
Rozgrywka przypomina klasyczne wyścigi w stylu Mario Kart, w których Goku może atakować rywali za pomocą fal Kamehameha, ścigając się z postaciami takimi jak Frieza, Piccolo czy Bulma. Nawet jeśli to tylko krótki fragment gry, możliwość zobaczenia tak nietypowej interpretacji świata Dragon Balla po tylu latach jest prawdziwą gratką dla fanów serii.
Projekt przypomina, jak ważna jest społeczność fanów w zachowywaniu zapomnianych tytułów i dokumentowaniu elektronicznej rozrywki sprzed epoki smartfonów. Dzięki ich pracy Dragon Ball Racing przestało być legendą i ponownie stało się częścią historii marki.
